Новости по тегу #Владимир Шоков

Символом памяти об афганской войне является мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби». Настоящим местом паломничества стала небольшая часовня, на стенах которой начертаны имена всех белорусов, павших в Афганистане.
Самый ценный экспонат – костюм, который подарили Василию Козлову на съезде в Москве во время получения звания Героя Советского Союза.
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