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Новости по тегу #Владимир Шоков

771 человек не вернулся домой – В Беларуси почтили память воинов-интернационалистов
15 февраля 2025 07:59

771 человек не вернулся домой – В Беларуси почтили память воинов-интернационалистов

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска
12 февраля 2025 06:43

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска

В Палате представителей продолжается обсуждение законопроекта о ветеранах. Что изменится?
22 мая 2024 13:54

В Палате представителей продолжается обсуждение законопроекта о ветеранах. Что изменится?

Владимир Кухарев встретился с ветеранами Афганистана в преддверии 35-й годовщины вывода войск
13 февраля 2024 21:01

Владимир Кухарев встретился с ветеранами Афганистана в преддверии 35-й годовщины вывода войск

Участвовали даже мэр и председатель КГК! Как прошёл минский общегородской субботник?
28 октября 2023 18:23

Участвовали даже мэр и председатель КГК! Как прошёл минский общегородской субботник?

Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»
28 октября 2023 14:27

Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»

Международный автопробег «Афганская гильза памяти» прибыл в Минск
19 августа 2023 14:12

Международный автопробег «Афганская гильза памяти» прибыл в Минск

Головченко: с Запада нам пытаются навязать уродливые и противоестественные ценности. Они получат отпор!
05 мая 2023 18:10

Головченко: с Запада нам пытаются навязать уродливые и противоестественные ценности. Они получат отпор!

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества
25 марта 2022 16:00

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества

«Надеемся, что это была последняя война». На Острове слёз почтили память погибших в Афганистане
15 февраля 2022 12:28

«Надеемся, что это была последняя война». На Острове слёз почтили память погибших в Афганистане

«У нас получится парк Мир без войны». В Минске возле «Острова слёз» заложили кленовую аллею
27 марта 2021 13:15

«У нас получится парк Мир без войны». В Минске возле «Острова слёз» заложили кленовую аллею

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске
04 августа 2020 13:08

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске