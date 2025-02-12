Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска

Имя героя Советского Союза присвоено учреждению в прошлом году. Тогда же обновили экспозицию, которая рассказывает о жизни и боевом пути командира. Здесь хранятся его фотографии, документы и личные вещи. Самый ценный экспонат – костюм, который подарили Василию Козлову на съезде в Москве во время получения звания Героя Советского Союза. Но на мундире не хватало наград. Накануне на китель генерал-майора прикреплены точные копии его орденов и медалей.

Юрий Фомичев, правнук Героя Советского Союза Василия Козлова: Это стало в некотором смысле неожиданностью, конечно, приятной неожиданностью, что есть заинтересованные люди, которые готовы проявлять свою инициативу для того, чтобы увековечить память о моем прадедушке.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Я подарил небольшой справочник о Василии Ивановиче Козлове. Где, какими наградами он был награжден, к чему он представлялся. Он долгое время был представителем Президиума Верховного Совета. Вот и знак депутата Верховного Совета СССР. Он партизан. Тоже знак партизана Великой Отечественной, участника Великой Отечественной. Все мы водрузили на его боевой мундир. И мы хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки знали об его подвигах, о его боевых наградах, воспитывали своих детей, внуков и правнуков.

После торжественного вручения наградных знаков в школе состоялась диалоговая площадка «Личность. Через историческую память к созиданию». Говорили о героизме, восстановлении страны после Великой Отечественной войны и развитии современной Беларуси.