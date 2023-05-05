Головченко: с Запада нам пытаются навязать уродливые и противоестественные ценности. Они получат отпор!

Новости Беларуси. Традиционно в преддверии 9 Мая в Беларуси проходят праздничные и памятные мероприятия. 5 мая в стенах Дворца Республики состоялось торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной. Это живые свидетели ужасов войны, кто может рассказать, почему фашизм назвали коричневой чумой и почему его возрождение – плохая идея.

Сегодня в отдельных странах возрождают негативные тенденции и делают их официальной идеологией. Однако в Беларуси День Победы остается одним из самых значимых праздников на государственном уровне. Это возможность в очередной раз поблагодарить тех, кто отвоевал свободу и независимость, а также сохранить историческую, а главное, объективную правду о прошлом. За суверенитет наши люди заплатили миллионами жизней, но огромные страдания не смогли сломить тех, для кого свобода стала высшей ценностью. Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, наша ответственность за оставленное поколением победителей наследие очень велика.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Гитлеровцы шли на нашу землю под знаменами идеологии расового превосходства и нацизма – крайней формы человеконенавистничества. Исчерпывающая оценка этим явлениям дана Нюрнбергским трибуналом. А сегодня, спустя 80 лет, всего 80 лет, оттуда же, с Запада, нам пытаются навязать другие, но такие же уродливые и противоестественные ценности. Пусть будут уверены: и здесь они получат отпор! Роман Головченко подчеркнул важность вынесенных из Второй мировой войны уроков, а также напомнил, что, вопреки обвинениям в разжигании конфликта на южной границе, именно наша страна в течение последних лет призывает к переговорам и выработке единой системы безопасности на территории Европы. Наше государство никогда не опустится до угроз и нападений, но свою независимость защитить сможет, потому патриотическому воспитанию уделяют особое внимание.

Владимир Шоков, председатель Совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Мы хорошо помним наших отцов и дедов, прадедов, которые с оружием в руках победили в годы Великой Отечественной войны. Мы носим те же боевые ордена, что наши отцы и деды, и гордимся этим. И готовим сейчас нашу молодежь к защите Отечества. За последние два года народ повернулся лицом к нашей молодежи. Создается множество военно-патриотических клубов, в которых воспитывают настоящих защитников Родины. Патриотические классы, кадетские классы.

Владимир Короленко, член ветеранской организации Ленинского района:

Молодежь втянута в это, но, конечно, это результат будущего. А то, что сейчас... Я всегда говорю о том, что мы иногда занимаем позицию выжидательную, а не наступательную.