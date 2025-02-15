771 человек не вернулся домой – В Беларуси почтили память воинов-интернационалистов

Огненными афганскими дорогами прошли 30 тысяч белорусов. Более 700 из них домой так и не вернулись. Их память почтили этим утром в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символом памяти об афганской войне является мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби». Настоящим местом паломничества стала небольшая часовня, на стенах которой начертаны имена всех белорусов, павших в Афганистане. Ту войну называют необъявленной. На протяжении почти десяти лет солдаты и офицеры плечом к плечу противостояли зарождавшемуся организованному международному терроризму, исламскому экстремизму и наркоторговле.

Михаил Мирончик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для меня 15 февраля – это особенный день, день памяти, день почитания тех, кого сегодня нет с нами, моих боевых друзей, товарищей, с которыми мне пришлось в этой жизни пройти суровую школу жизни афганской войны.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память», ветеран афганской войны:

Этот день одновременно и памятный, потому что мы были там участниками тех событий, и траурный. Это те ребята, 771 человек, которые не вернулись из далекой, почти 10-летней, необъявленной войны. В этот день мы вспоминаем их всех, рассказываем, как они воевали, о чем они мечтали, когда вернутся на нашу родную землю. К сожалению, не все они вернулись, вы это знаете. Мы сейчас хотим сделать все, чтобы в нашей стране мир был.