Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»

На территории сквера «Старостинская слобода» появилась новая аллея. Заложили ее в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории сквера «Старостинская слобода» появилась новая аллея. Заложили ее в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высадить молодые деревья приехали представители Минской городской организации ветеранов войны, общественные деятели, воспитанники суворовского училища и неравнодушная молодежь. Участники провели памятный митинг, а после украсили и так живописную местность тридцатью пятью молодыми липами.
Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Пришли с детьми, пришли студенты, суворовцы, пришли все руководители районных организаций. Мы хотим, чтобы наш город был чистым, мирным и притягательны для всех. Как говорится, посадить надо дерево, вырастить ребенка и построить дом. Дерево мы посадили, дом наш – Республика Беларусь процветающая и мирная. Ну, а детей, видите, у нас очень много молодежи – дети пришли поддерживать своих родных и близких.
К слову, это пятая аллея, заложенная в сквере представителями ветеранской организации. Первые саженцы рябины посадили еще осенью 2020 года. Вдоль набережной воинов-интернационалистов планируется продолжать работы по созданию парка «Мир без войны».