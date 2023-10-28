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Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»

28 октября 2023 14:27
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На территории сквера «Старостинская слобода» появилась новая аллея. Заложили ее в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»-1

Высадить молодые деревья приехали представители Минской городской организации ветеранов войны, общественные деятели, воспитанники суворовского училища и неравнодушная молодежь. Участники провели памятный митинг, а после украсили и так живописную местность тридцатью пятью молодыми липами.

Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»-4

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Пришли с детьми, пришли студенты, суворовцы, пришли все руководители районных организаций. Мы хотим, чтобы наш город был чистым, мирным и притягательны для всех. Как говорится, посадить надо дерево, вырастить ребенка и построить дом. Дерево мы посадили, дом наш – Республика Беларусь процветающая и мирная. Ну, а детей, видите, у нас очень много молодежи – дети пришли поддерживать своих родных и близких.

Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»-7

К слову, это пятая аллея, заложенная в сквере представителями ветеранской организации. Первые саженцы рябины посадили еще осенью 2020 года. Вдоль набережной воинов-интернационалистов планируется продолжать работы по созданию парка «Мир без войны».

# Озеленение # общество # Владимир Шоков # Фотофакт

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