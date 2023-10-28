Ветераны и неравнодушная молодёжь высадили новую аллею в сквере «Старостинская слобода»

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Пришли с детьми, пришли студенты, суворовцы, пришли все руководители районных организаций. Мы хотим, чтобы наш город был чистым, мирным и притягательны для всех. Как говорится, посадить надо дерево, вырастить ребенка и построить дом. Дерево мы посадили, дом наш – Республика Беларусь процветающая и мирная. Ну, а детей, видите, у нас очень много молодежи – дети пришли поддерживать своих родных и близких.