Международный автопробег «Афганская гильза памяти» прибыл в Минск

Международный автопробег «Афганская гильза памяти» прибыл 19 августа в Минск. Он приурочен к 35-летию вывода советских войск из горячей точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны приехали из Санкт-Петербурга. С боевыми товарищами они встретились на «Острове слез». Это символ скорби по всем сыновьям и дочерям, павшим на чужой земле. Гости почтили память погибших белорусов и возложили цветы к монументу. Из Северной столицы России они привезли гильзу с землей, взятой у подножья мемориала воинам-интернационалистам. Капсулу заложили в крипте столичного Храма-памятника в честь Всех Святых.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Война сроднила нас. Нет крепче дружбы, чем та, которая сложилась на войне. Почему на войне? Потому что, идя в бой, я должен быть уверен в человеке, который справа, слева от меня находится. Я должен быть уверен, что, будучи убитым или раненым, он меня вытащит с поля боя. И вот эта дружба, которая там заложилась, продолжается и по сей день. Дружат даже уже дети их и внуки. Вы видите, сюда приезжают уже с семьями, с детьми и внуками.

Игорь Высоцкий, руководитель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»:

Сейчас, именно в это время, необходимо действительно помнить о нашей Афганской войне, потому что не напрасна боль потери. Как испытание был нам дан Афганистан. Но сейчас, чтобы доказать той новой фашисткой силе, что есть действительно, мы помним о нашей Афганской войне и готовы всегда прийти на защиту двух наших народов, и России, и Беларуси.