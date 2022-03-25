«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества

Новости Беларуси. В центре Минска заложили аллею Дружбы. Событие приурочено к 30-летию международного военного сотрудничества Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Место для саженцев выбрали на территории сквера Старостинская слобода. В мероприятии приняли участие военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны, воспитанники суворовского училища. Теперь сквер украшают 10 молодых лип как символ дружбы, мира и спокойствия.

Мы все очень любим данные мероприятия, так как они объединяют либо какие-то сообщества, либо какие-то народы.

В дальнейшем мы также будем участвовать в подобных мероприятиях. Чувство незабываемое, классно, очень все хорошо.

Валерий Ревенко, первый заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Мы отмечаем 30 лет международному военному сотрудничеству. Мы дипломаты, и язык дипломатии особенно сегодня очень важен для нас всех: для Беларуси, для других народов. Мы выполняем задачи для восстановления мира.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Мы хотим сажать деревья, окультуривать наш город, проводить субботники, но ни в коем случае не воевать. И чтобы это было местом дружбы.