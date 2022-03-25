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«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества

25 марта 2022 16:00
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Новости Беларуси. В центре Минска заложили аллею Дружбы. Событие приурочено к 30-летию международного военного сотрудничества Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества-1

Место для саженцев выбрали на территории сквера Старостинская слобода. В мероприятии приняли участие военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны, воспитанники суворовского училища. Теперь сквер украшают 10 молодых лип как символ дружбы, мира и спокойствия.

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества-4

Мы все очень любим данные мероприятия, так как они объединяют либо какие-то сообщества, либо какие-то народы.

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества-7

В дальнейшем мы также будем участвовать в подобных мероприятиях. Чувство незабываемое, классно, очень все хорошо.

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества-10

Валерий Ревенко, первый заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Мы отмечаем 30 лет международному военному сотрудничеству. Мы дипломаты, и язык дипломатии особенно сегодня очень важен для нас всех: для Беларуси, для других народов. Мы выполняем задачи для восстановления мира.

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества-13

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Мы хотим сажать деревья, окультуривать наш город, проводить субботники, но ни в коем случае не воевать. И чтобы это было местом дружбы.

«Мы выполняем задачи для восстановления мира». В Минске заложили аллею в честь международного военного сотрудничества-16

В планах традиции продолжить, создать на этом месте молодежную аллею, организовать место для спорта и досуга и площадку для отдыха и творчества.

# Озеленение # общество # Игорь Ганул # Данила Шилович # Валерий Ревенко # Владимир Шоков # Фотофакт

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