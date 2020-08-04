«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске

Новости Беларуси. Ветераны за мир и спокойствие. Акция под таким названием прошла 3 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память тех, кто не вернулся домой с войны в Афганистане, почтили на Острове Мужества и Скорби в Минске. Здесь состоялся торжественный митинг.

Матери, вдовы и боевые товарищи героев возложили цветы и венки к памятному знаку. Ровно 24 года назад его открыл наш Президент.

Часовня со временем стала памятником всем белорусам, павшим на полях сражений, как своеобразная боль утраты в камне и бронзе. За 10 лет необъявленной войны с кровопролитных битв на земле Афганистана не вернулся 771 белорус.

Анатолий Рухлинский, участник боевых действий в Афганистане:

Те ребята, которые уже никогда не поднимутся, наш долг чтить их память, приходить сюда. Закончу своим стихотворением:

Остров Мужества. Над водою ива косу распустила,

Словно мать седая голову склонила,

На гранитный камень ты слезу роняешь

И братишек павших с болью вспоминаешь.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

В Минске сейчас насчитывается около 5 тысяч участников боевых действий в Афганистане, из них 4 600 прошло дорогами Афганистана. Остальные воевали в 14 военных конфликтах, которые проходили на территории мира. Сейчас наша задача – сделать все, чтобы молодежь перенимала наш опыт боевой, воспитывалась на боевых традициях, готовности защищать свою Родину, но никогда не применяла на практике опыт, который они получают.