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«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске

04 августа 2020 13:08
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Новости Беларуси. Ветераны за мир и спокойствие. Акция под таким названием прошла 3 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске-1

Память тех, кто не вернулся домой с войны в Афганистане, почтили на Острове Мужества и Скорби в Минске. Здесь состоялся торжественный митинг.

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске-4

Матери, вдовы и боевые товарищи героев возложили цветы и венки к памятному знаку. Ровно 24 года назад его открыл наш Президент.

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске-7

Часовня со временем стала памятником всем белорусам, павшим на полях сражений, как своеобразная боль утраты в камне и бронзе. За 10 лет необъявленной войны с кровопролитных битв на земле Афганистана не вернулся 771 белорус.  

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске-10

Анатолий Рухлинский, участник боевых действий в Афганистане:
Те ребята, которые уже никогда не поднимутся, наш долг чтить их память, приходить сюда. Закончу своим стихотворением:
Остров Мужества. Над водою ива косу распустила,
Словно мать седая голову склонила,
На гранитный камень ты слезу роняешь
И братишек павших с болью вспоминаешь.

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске-13

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
В Минске сейчас насчитывается около 5 тысяч участников боевых действий в Афганистане, из них 4 600 прошло дорогами Афганистана. Остальные воевали в 14 военных конфликтах, которые проходили на территории мира. Сейчас наша задача – сделать все, чтобы молодежь перенимала наш опыт боевой, воспитывалась на боевых традициях, готовности защищать свою Родину, но никогда не применяла на практике опыт, который они получают.

«Наш долг чтить их память, приходить сюда». Митинг памяти воинов-афганцев прошёл в Минске-16

За весь период войны через Афганистан прошли около 30 тысяч белорусов. Более полутора тысяч человек получили ранения, контузии, 702 вернулись домой инвалидами, 723 погибли. Хранить память о мужестве героев и не повторить ошибок прошлого – долг каждого из нас.   

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Анатолий Рухлинский # Владимир Шоков # Фотофакт

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