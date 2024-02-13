Владимир Кухарев встретился с ветеранами Афганистана в преддверии 35-й годовщины вывода войск

В преддверии 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В Минске чествуют тех, для кого Афганская война не просто слова. Так, с воинами-интернационалистами и родственниками погибших солдат, встретился председатель Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В городской ратуше вспоминали дни, проведенные нашими бойцами в южноазиатской стране. В зале продемонстрировали тематический видеоролик, прозвучали трогательные песни. Тем, кто прошел Афганистан, вручили юбилейные медали, грамоты и благодарности. После в неформальной обстановке ветераны смогли задать руководству города волнующие их вопросы.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»: Вопрос волнует один, чтобы мы никого не забыли. Ни тех, что погибли, ни тех, которые сейчас находятся на Чижовском, Восточном кладбищах, Королев Стане. Чтобы пришли, цветочек положили. Мы много занимались с нашей молодежью. Мы хотим молодежи передать все то, что мы пережили на той войне.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В городе принято решение городского Совета депутатов, согласно которому ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, а также семьи погибших воинов получают дополнительную материальную поддержку, причем эта поддержка оказывается как разово, так и ежемесячно.

В настоящее время в Минске проживают почти 2 000 ветеранов боевых действий на территории других государств. Воинам-интернационалистам оказывается поддержка.