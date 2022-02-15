«Надеемся, что это была последняя война». На Острове слёз почтили память погибших в Афганистане

Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 33 года назад последний советский военнослужащий покинул территорию Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершилась самая крупная антитеррористическая операция XX столетия.

Рыженков: наши бойцы уходили с гордо поднятой головой. Нам не было стыдно за то, что мы делали в Афганистане. Подробности тут .

Памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране. Возложить цветы и почтить память погибших в столице традиционно собрались у мемориала «Остров слез». В митинге-реквиеме приняли участие представители власти, ветераны-афганцы, семьи погибших, общественные организации и предприятия.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: Особенная дата для христиан. И радует то, что сегодня здесь, на Острове слез, столько молодых людей, то, что здесь находятся курсанты, суворовцы, молодые ребята, которые держат в руках портреты погибших. Память вечна. И такие моменты встречи пускай грустные, но они являются хорошим элементом для того, чтобы понимать, что без прошлого не будет будущего.

Анатолий Дрозд, учащийся суворовского училища: Наш народ не должен забывать о войнах, которые были в прошлом, чтобы не допустить тех самых ошибок, не повторять ошибок прошлого. Мы должны чтить память погибших и радоваться тому, что можем жить сейчас под мирным небом. А мы как суворовцы и будущие защитники своего Отечества будем чтить память и стараться во всем защищать свою Отчизну.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Это прежде всего торжественно-траурный день. Торжественный для тех, кто вернулся живым и здоровым, и траурный день для матерей и вдов погибших, которые не дождались своих сыновей и мужей. И в этот праздничный и торжественный день мы хотим помянуть наших боевых друзей совместно с нашей молодежью и отдать дань памяти этим людям, а также вспомнить о тех днях, которые мы пережили на той афганской войне. Надеемся на то, что это была последняя война на всей планете.

32 тысячи наших соотечественников прошли дорогами Афганистан. 789 белорусов не вернулись с той войны, 12 до сих пор числятся без вести пропавшими.