Участвовали даже мэр и председатель КГК! Как прошёл минский общегородской субботник?

Новости Беларуси. Созидательный труд объединил сегодня сотни белорусов. Представители разных профессий и поколений дружно взялись за грабли и лопаты, чтобы сделать столицу еще краше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в каждом районе Минска кипела работа. Горожане убирали опавшую листву, вырубали дикую поросль, высаживали деревья и кустарники. Общегородской субботник собрал не только неравнодушных жителей, но и представителей власти. Как облагораживают столицу и восстанавливают пострадавшие после урагана территории, расскажет Алина Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Еще летом рядом с пляжем у Заславского водохранилища прошелся страшный ураган. Здесь не оставалось буквально ничего. Вывороченные пни, поваленные деревья и обломки. Сегодня силами минчан территория преобразилась буквально на глазах. Вместе они высадили несколько сотен саженцев. Так что к лету это место будет уже не узнать.

Березы, сосны и ели украсили более трех гектаров земли. Потрудиться на благо родного города вышли более 100 неравнодушных минчан. Они прошлись по следам урагана – от разрушительной стихии не осталось и следа. Только ровные ряды саженцев, которые уже весной будут радовать отдыхающих.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Когда ты сам вкладываешь душу в это, то, даже проезжая мимо, ты тысячу раз посмотришь, цело оно или нет. И сделаешь все для того, чтобы оно сохранилось. Когда садит кто-то, ты, наверное, к этому относишься как-то по-другому. Когда садишь ты, это твое. И, соответственно, ты об этом будешь заботиться.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

Работа должна быть личным примером: делай как я, тогда остальные будут смотреть, как ты работаешь, и никто не имеет морального права прохлаждаться в этой стране. Мэр города работает. Видите?! Председатель КГК работает – без вопросов: молодежи стыдно. Смотрите, как они передвигаются, нужно подтягиваться.

Молодежь только «за» такие инициативы. Ее не напугал ни ветер, ни дождь, ни ранний подъем. Стефания Винничек и Артем Гриневич за работу взялись с радостью и свой ряд высадили самыми первыми. Слаженная командная работа и любовь к родному городу стали неисчерпаемым источником энергии. Закончив с первым рядом, ребята тут же взялись за следующий.

Артем Гриневич, студент Белорусской государственной академии авиации:

Посадили уже ряд сосны вместе. И настроены дальше работать. Стефания Винничек, студентка Белорусского государственного университета:

Неважно, во сколько мы сегодня встали или как мы сейчас на самом деле выглядим. Главное, что то, что мы делаем – созидательный труд и энергия. Трудовые акции на самом деле сплачивают не только коллектив молодых студентов или молодых людей, но еще помогают неформально пообщаться с представителями государственной власти. Мы сейчас садим деревья с нашим мэром Минска. Поэтому мне кажется, что это уникальная возможность задать вопросы именно в процессе трудовой деятельности.

К субботнику подключился каждый район столицы. Живописную местность сквера Старостинская слобода, например, разнообразила новая липовая аллея. Там высадили 35 молодых деревьев – по числу лет, прошедших со времен вывода советских войск из Афганистана. Вскоре вдоль набережной Воинов-интернационалистов появится парк «Мир без войны».

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

Пришли студенты, пришли суворовцы, пришли все руководители районных организаций. Мы хотим, чтобы наш город был чистым, мирным и притягательным для всех.

В октябре к нам пришла настоящая осень – и дороги накрыли целые ковры опавших листьев. Так что основной акцент субботника – на них. Силами минчан сегодня убрано свыше 150 гектаров. Кроме того, в городе появилось более 400 деревьев и 3000 кустарников.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы всегда только «за», если жители столицы принимают участие в наведении порядка и благоустройства. Безусловно, есть жилищно-эксплуатационные службы, ЖЭУ, ЖКХ, где в любое удобное для наших жителей столицы время можно прийти и приобрести инвентарь, чтобы убрать придомовую территорию