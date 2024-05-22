В Палате представителей продолжается обсуждение законопроекта о ветеранах. Что изменится?

Дополнительные льготы для бывших узников концлагерей, воинов-интернационалистов и некоторых других категорий. В Палате представителей продолжается обсуждение законопроекта о ветеранах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них предусмотрен ряд новых услуг, в том числе в части медицинского обслуживания. К примеру, предоставление бесплатных лекарств, протезирование зубов и санаторно-курортное лечение. Законопроект принят депутатами в первом чтении и сейчас готовится ко второму. В обсуждении новаций, помимо депутатов, участвуют и те, кого непосредственно затронут изменения – ветераны боевых действий на территориях других государств.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»: Я еще когда-то, будучи депутатом, принимал участие в дополнении закона о ветеранах. Наконец-то мы дождались. Вместе с тем очень много сделано комиссией по доработке этого закона, даже звание новое получилось. Но вместе с тем за это время мы обсудили все вопросы, которые не вошли, и хотим, чтобы во втором чтении учли наше мнение.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны посмотреть, что мы можем дополнительно сделать для этой категории населения. Потому что, действительно, воины-интернационалисты – это те люди, которые приняли уже эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны и очень активно помогают нам в вопросах воспитания нашего подрастающего поколения. Конечно, мы сегодня должны найти возможность их поддержать.

Законопроект также предусматривает корректировку некоторых норм в отношении ветеранов труда. В частности, предлагается повысить требования к стажу для получения этого статуса – у мужчин с 30 до 45 лет, у женщин – с 25 до 40.