«У нас получится парк Мир без войны». В Минске возле «Острова слёз» заложили кленовую аллею

Новости Беларуси. 27 марта в Минске на берегу Свислочи появилась «Аллея молодежи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 кленов высадили представители 16 общественных организаций. Вдоль набережной Воинов-интернационалистов ветераны войны в Афганистане вместе с молодежью продолжают создавать парк Мир без войны. Первая рябиновая аллея была заложена там еще осенью 2020 года.

25 деревьев неплохо перезимовали и порадуют к осени яркими плодами всех, кто решит отметить юбилей знакового памятника на «Острове слез». В августе ему – четверть века. В ближайшие месяцы Белорусский союз ветеранов продолжит обустраивать ландшафтную зону. В планах посадка деревьев и установка сооружений в память о событиях в Афганистане.