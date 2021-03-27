«У нас получится парк Мир без войны». В Минске возле «Острова слёз» заложили кленовую аллею

Новости Беларуси. 27 марта в Минске на берегу Свислочи появилась «Аллея молодежи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 27 марта в Минске на берегу Свислочи появилась «Аллея молодежи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 кленов высадили представители 16 общественных организаций. Вдоль набережной Воинов-интернационалистов ветераны войны в Афганистане вместе с молодежью продолжают создавать парк Мир без войны. Первая рябиновая аллея была заложена там еще осенью 2020 года.
25 деревьев неплохо перезимовали и порадуют к осени яркими плодами всех, кто решит отметить юбилей знакового памятника на «Острове слез». В августе ему – четверть века. В ближайшие месяцы Белорусский союз ветеранов продолжит обустраивать ландшафтную зону. В планах посадка деревьев и установка сооружений в память о событиях в Афганистане.
Алина Астафьева, первый секретарь Октябрьской районной организации ОО «БРСМ»:
На самом деле это очень важно, сохраняя традиции, передавать преемственность поколений, связь вот этих поколений, ведь без совместных акций это очень сложно передать. Когда у старшего поколения и у молодежи есть такая общая трудовая акция, это объединяет и сплачивает.
Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
С помощью наших студентов иностранных, которые обучаются в вузах Беларуси, военных атташе, дипмиссий тех стран, где мы принимали участие оказанием интернациональной помощи, мы хотим заложить аллею дружбы, и так у нас получится парк Мир без войны. К тому же к концу года мы планируем открыть пешеходный маршрут, который называется «Маршрут памяти», который начнется в Верхнем городе и закончится в парке Победы.
Помимо посадки деревьев участники мероприятия навели порядок на острове Мужества и Скорби.