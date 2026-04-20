В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов
От налаживания мостов дружбы к их строительству в самом прямом смысле слов. В ближайшие 5 лет в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качественная дорожная инфраструктура с акцентом на комфорт и безопасность – на особом контроле у главы государства. При этом модернизация затрагивает не только магистрали, но и артерии, связывающие малые населенные пункты.
С этой целью действует государственная программа по масштабному развитию дорожно-транспортной сети. В планах – привести в порядок не менее 25 тысяч километров полотна, что почти в полтора раза больше, чем за предыдущую пятилетку.
О том, какие участки обновят в первую очередь и нужно ли водителям перестраивать маршрут – в репортаже Юлии Минич.
Мост через реку Вилия. Популярный подъезд к городу Вилейка от автомобильной дороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь. Это важная транспортная артерия, которая связывает столицу с крупными промышленными и курортными городами Минской области. Движение интенсивное и прежняя конструкция уже не способна выдерживать поток транспорта и нагрузок.
По результатам обследований специалисты решили возвести рядом новый мост, после чего старый разобрать. Так экономнее. Работы ведутся в темпе и по графику.
Понтонный мост вновь свяжет два берега Западной Двины в Бешенковичах.
Андрей Мазейка, прораб мостостроительного управления № 7 ОАО «Мостострой»:
На данном этапе осталось выполнить до пуска движения само мостовое полотно. То есть мы видим, у нас уже все выполнено. Сейчас идут конечные работы по самому мостовому полотну. В течение месяца мы выполним основное полотно, уложится асфальтобетонное покрытие, и будет в конце мая – начале июня сброс движения по новому сооружению.
Длина обновленного сооружения – 180 метров. По проекту предусмотрены две полосы движения. По обе стороны – пешеходные дорожки, а по правой (рядом с тротуаром) пустят еще и велосипедную. Благодаря современным подходам новая конструкция должна прослужить долго. Открыть движение по мосту планируют ближе к лету. После приступят к демонтажу старого.
Подробности в видео.