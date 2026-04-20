В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов

От налаживания мостов дружбы к их строительству в самом прямом смысле слов. В ближайшие 5 лет в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качественная дорожная инфраструктура с акцентом на комфорт и безопасность – на особом контроле у главы государства. При этом модернизация затрагивает не только магистрали, но и артерии, связывающие малые населенные пункты.

С этой целью действует государственная программа по масштабному развитию дорожно-транспортной сети. В планах – привести в порядок не менее 25 тысяч километров полотна, что почти в полтора раза больше, чем за предыдущую пятилетку.