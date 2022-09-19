«Позорных страниц у нас тоже хватало». Что в истории Беларуси хотелось бы поменять?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире на СТВ.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Позорных страниц в истории у нас тоже хватало. В 1961 году мы варварски снесли памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину на Октябрьской площади. И до сих пор не восстановили, несмотря на то, что Президент об этом говорит.

Кирилл Казаков, СТВ:

Виктор, опять же, я на прошлой неделе тоже был на этой встрече с историками. Разговор был о том, что Сталин и время, которое мы сейчас называем концом его эпохи и началом «оттепели»… У нас существует «Линия Сталина», памятник Сталину стоит в городе Свислочь. Понимаете, я на самом деле согласен с Президентом, что ко всему в истории надо подходить достаточно обдуманно. Потому что если мы возьмем шашку и как давай рубить Речь Посполитую, «она под поляками была» – но это же белорусская история! Да, под оккупацией, но наша история.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Были герои в оккупации.