«Позорных страниц у нас тоже хватало». Что в истории Беларуси хотелось бы поменять?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Позорных страниц в истории у нас тоже хватало. В 1961 году мы варварски снесли памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину на Октябрьской площади. И до сих пор не восстановили, несмотря на то, что Президент об этом говорит.
Кирилл Казаков, СТВ:
Виктор, опять же, я на прошлой неделе тоже был на этой встрече с историками. Разговор был о том, что Сталин и время, которое мы сейчас называем концом его эпохи и началом «оттепели»… У нас существует «Линия Сталина», памятник Сталину стоит в городе Свислочь. Понимаете, я на самом деле согласен с Президентом, что ко всему в истории надо подходить достаточно обдуманно. Потому что если мы возьмем шашку и как давай рубить Речь Посполитую, «она под поляками была» – но это же белорусская история! Да, под оккупацией, но наша история.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Были герои в оккупации.
Кирилл Казаков:
Мы должны это знать, понимаете? Поэтому и сталинский памятник снесли, вопросов нет. К тому кто, как и почему можно относиться по-разному.
Олег Гайдукевич:
А ВКЛ вообще наше! Литовцы забрали у нас наше! Это наше, наше государство!
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Каждый должен понимать сегодня школьник, почему в каждом белорусском городе есть улица имени Ленина, почему его памятники везде стоят.
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