В Украине выставили на аукцион бронзовый памятник Ленину

Новости Украины. Бронзовый Ленин может уйти с молотка в Украине. В городе Новгород-Северский демонтированный памятник появился на аукционе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Бронзовый Ленин может уйти с молотка в Украине. В городе Новгород-Северский демонтированный памятник появился на аукционе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающим купить статую знаменитого политика высотой в 5 метров свое коммерческое предложение нужно сделать до 26 января. Кстати, стартовая цена скульптуры 14 тысяч долларов.