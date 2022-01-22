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В Украине выставили на аукцион бронзовый памятник Ленину

22 января 2022 16:33
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Новости Украины. Бронзовый Ленин может уйти с молотка в Украине. В городе Новгород-Северский демонтированный памятник появился на аукционе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине выставили на аукцион бронзовый памятник Ленину-1

Желающим купить статую знаменитого политика высотой в 5 метров свое коммерческое предложение нужно сделать до 26 января. Кстати, стартовая цена скульптуры 14 тысяч долларов.  

# Памятники # Владимир Ленин # Фотофакт

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