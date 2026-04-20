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Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг WTA

20 апреля 2026 17:46
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Лидирует с солидным отрывом! Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска более чем на 2 тысячи очков опережает ближайшую преследовательницу – Елену Рыбакину из Казахстана, которая после победы на турнире в Штутгарте обошла нашу приму в чемпионской гонке. 

Тройку сильнейших замыкает американка Кори Гауфф. Что касается других соотечественниц, то у Александры Саснович плюс 2 строчки и 109-е место. К слову, землячка не смогла сегодня преодолеть квалификацию «тысячника» в Мадриде и в двух сетах уступила россиянке Алине Чараевой – 3:6; 4:6.

Хорошего прогресса добилась Ирина Шиманович – она поднялась на 10 пунктов и теперь идет 174-й. Виктория Азаренко – 208-я. Алена Фалей – 223-я. Остальные – за пределами третьей сотни.

# Теннис # Арина Соболенко

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