Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг WTA

Лидирует с солидным отрывом! Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска более чем на 2 тысячи очков опережает ближайшую преследовательницу – Елену Рыбакину из Казахстана, которая после победы на турнире в Штутгарте обошла нашу приму в чемпионской гонке.

Тройку сильнейших замыкает американка Кори Гауфф. Что касается других соотечественниц, то у Александры Саснович плюс 2 строчки и 109-е место. К слову, землячка не смогла сегодня преодолеть квалификацию «тысячника» в Мадриде и в двух сетах уступила россиянке Алине Чараевой – 3:6; 4:6.

Хорошего прогресса добилась Ирина Шиманович – она поднялась на 10 пунктов и теперь идет 174-й. Виктория Азаренко – 208-я. Алена Фалей – 223-я. Остальные – за пределами третьей сотни.