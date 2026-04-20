Муковозчик: хочешь вкусных продуктов – иди туда, где продают белорусское

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

МАРТ был вынужден обратиться в Федеральную антимонопольную службу России из-за фальсификата на маркетплейсах. Там, оказывается, активно продают поддельные белорусские товары. Как считаете, это больше об успехе или ударе по репутации?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Оно, девчонки, всегда рядом идет. Диалектически неразрывно, если по-научному. А если просто, то так: чем выше забираешься, тем больнее падать. Ведь подделка под наш товар, она и опасна для здоровья может быть. И жупелом в руках недобросовестных агитаторов супротив Белоруссии. И аргументом в бытовом споре по типу знатоков бельканто.

«Ой, ну что там тот Карузо поет? Фальшиво он поет, боже мой. А что вы слышали, как поет сам Карузо? Сам нет, но мне Сеня напел». С другой стороны, белорусское значит отличное. Это несомненный успех. Это уже вошло в обиход, это не оспаривается и не обсуждается. Хочешь вкусных продуктов, или хорошего льна, или сладких конфет – иди туда, где продают белорусское. Только теперь братьям и соседям приходится добавлять: но берегись подделок.

А у нас с вами, девчонки, появляются сразу две задачи. Защищать свою честь и гордость, свои торговые марки. Это понятно. Но еще одна – сделать так, чтобы список белорусских товаров, которые априори качественные и лучше других, постоянно рос, неуклонно расширялся. Потому что есть просто физическое ощущение – пора совершить рывок.