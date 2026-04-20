В Албании стартовал чемпионат Европы по борьбе с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на ковер вышли представители греко-римского стиля.

Традиционно высокий уровень мастерства демонстрирует наш Павел Глинчук, выступающий в весе до 130 килограммов. Он вышел в полуфинал соревнований, последовательно и уверенно одолев оппонентов из Швеции и Италии.

В категории до 87 килограммов Игорь Ярошевич сначала сенсационно одолел действующего чемпиона мира и Европы Александра Комарова из Сербии, в 1/4 без шансов проиграл спортсмену из Дании. Шуай Мамедов оступился на ранней стадии.

23 и 24 апреля сильнейших на континентальном форуме определят девушки. А затем – борцы вольного стиля.