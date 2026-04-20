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Футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли «Белшину» в матче ЧБ

20 апреля 2026 17:53
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На футбольных аренах нашей страны завершился четвертый тур чемпионата Беларуси. В заключительном поединке дзержинский «Арсенал» дома уверенно обыграл бобруйскую «Белшину», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева обеспечили преимущество в первом тайме. Автором точного удара стал Дмитрий Антилевский. После перерыва Марк Мокин упрочил перевес. Гости не смогли ответить ни разу. В этом матче произошло историческое событие. Ольга Блоцкая стала первой в белорусском футболе женщиной – главным арбитром мужских команд в элитном дивизионе.

Также в Могилеве местный «Днепр» и жодинское «Торпедо» не выявили победителя и разошлись миром – 2:2. По дублю оформили Кирилл Кириленко и Артем Быков.

Футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли «Белшину» в матче ЧБ-1

В лидерах розыгрыша на данный момент «МЛ Витебск», гродненский «Неман» и минское «Динамо». В активе команд по 10 баллов.

# Футбол

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