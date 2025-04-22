Прямой эфир

В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю 155-летней годовщины со дня рождения Ленина

22 апреля 2025 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алые шары и цветы, как дань традиции. По случаю 155-летней годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина в Минске прошло торжественное мероприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю 155-летней годовщины со дня рождения Ленина-2

Представители Центрального комитета Компартии Беларуси, городской организации, трудовых коллективов, молодежи собрались сегодня, 22 апреля, на одноименной площади, чтобы воздать дань памяти великому вождю. Так белорусы выражают уважение к своей истории, закладывая тем самым надежный фундамент мирного будущего.

В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю 155-летней годовщины со дня рождения Ленина-4

Ирина Старовойтова, второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Владимир Ленин был основателем самого крупного, самого мощного социалистического государства, декларирующего равенство прав трудящихся, в котором трудящиеся в борьбе за справедливость создали, по сути, социалистическое государство. Эти шаги позволили потом решить очень многие глобальные вопросы, как индустриализация, культура и даже атомная энергетика. Поэтому мы должны помнить, знать и передавать эту правду нашей молодежи.

Для всего Советского Союза и Беларуси в частности имя Владимира Ильича было поистине сакральным. Именно по его указаниям и под его руководством проводилась вся практическая работа, связанная с образованием БССР и Компартии Белоруссии. Стоит отметить, что после изучения исторической эпохи и осознания масштаба личности молодежь сознательно подключается к подобным мероприятиям.

# Владимир Ленин # Ирина Старовойтова

Другие новости рубрики

Все новости
Около 10 тысяч рабочих мест предложили минчанам на городской ярмарке вакансий
22 апреля 2025 17:49

Около 10 тысяч рабочих мест предложили минчанам на городской ярмарке вакансий

В Минске стартовала отправка призывников в войска
22 апреля 2025 17:48

В Минске стартовала отправка призывников в войска

Рабочая поездка в Могилёвскую область – какие объекты посетил Лукашенко и чей опыт будет копировать вся страна?
22 апреля 2025 17:38

Рабочая поездка в Могилёвскую область – какие объекты посетил Лукашенко и чей опыт будет копировать вся страна?