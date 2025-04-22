В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю 155-летней годовщины со дня рождения Ленина

Алые шары и цветы, как дань традиции. По случаю 155-летней годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина в Минске прошло торжественное мероприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представители Центрального комитета Компартии Беларуси, городской организации, трудовых коллективов, молодежи собрались сегодня, 22 апреля, на одноименной площади, чтобы воздать дань памяти великому вождю. Так белорусы выражают уважение к своей истории, закладывая тем самым надежный фундамент мирного будущего.

Ирина Старовойтова, второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Владимир Ленин был основателем самого крупного, самого мощного социалистического государства, декларирующего равенство прав трудящихся, в котором трудящиеся в борьбе за справедливость создали, по сути, социалистическое государство. Эти шаги позволили потом решить очень многие глобальные вопросы, как индустриализация, культура и даже атомная энергетика. Поэтому мы должны помнить, знать и передавать эту правду нашей молодежи.

Для всего Советского Союза и Беларуси в частности имя Владимира Ильича было поистине сакральным. Именно по его указаниям и под его руководством проводилась вся практическая работа, связанная с образованием БССР и Компартии Белоруссии. Стоит отметить, что после изучения исторической эпохи и осознания масштаба личности молодежь сознательно подключается к подобным мероприятиям.