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«Я думаю, что мы придём к биполярности». Елфимов рассказал, кто станет вторым мировым полюсом

08 августа 2022 18:41
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Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

«Я думаю, что мы придём к биполярности». Елфимов рассказал, кто станет вторым мировым полюсом-1

Вадим Елфимов, международный эксперт:
Минута геополитической теории и практики. Что мы сегодня наблюдаем? На самом деле, это провалившаяся попытка установления после биполярной системы монополярной системы. Она невозможна в современных условиях. Поэтому монополия США и разваливается. Мы сейчас медленно дрейфуем, другие говорят, к монополярности. Я думаю, что мы придем к биполярности. То есть, когда вы считаете: один, два, три – вы «два» не можете перепрыгнуть. Кто будет этим вторым полюсом? Естественно, Россия во взаимодействии с Республикой Беларусь. Китай к этой роли пока не готов. Но я к чему это говорю? Сегодня мы входим в тренд позитивный, на самом деле. То, что мы пертурбацию, которую сегодня переживаем. Ленин говорил, что капитализм умирает, но, к сожалению, он умирает в нашем обществе. Этот труп нельзя вынести. Поэтому он разлагается.

«Я думаю, что мы придём к биполярности». Елфимов рассказал, кто станет вторым мировым полюсом-4

Вадим Боровик, политолог:
Мой мудрый друг Вадим, в рамках глобального противостояния Россия и Беларусь, к сожалению, могут быть эффективными конкурентами только в рамках ядерного противостояния. В экономическом плане нас недостаточно.

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# Международная политика # общество # Вадим Елфимов # Вадим Боровик # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Владимир Ленин # Фотофакт

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