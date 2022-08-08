«Я думаю, что мы придём к биполярности». Елфимов рассказал, кто станет вторым мировым полюсом

Вадим Елфимов, международный эксперт:

Минута геополитической теории и практики. Что мы сегодня наблюдаем? На самом деле, это провалившаяся попытка установления после биполярной системы монополярной системы. Она невозможна в современных условиях. Поэтому монополия США и разваливается. Мы сейчас медленно дрейфуем, другие говорят, к монополярности. Я думаю, что мы придем к биполярности. То есть, когда вы считаете: один, два, три – вы «два» не можете перепрыгнуть. Кто будет этим вторым полюсом? Естественно, Россия во взаимодействии с Республикой Беларусь. Китай к этой роли пока не готов. Но я к чему это говорю? Сегодня мы входим в тренд позитивный, на самом деле. То, что мы пертурбацию, которую сегодня переживаем. Ленин говорил, что капитализм умирает, но, к сожалению, он умирает в нашем обществе. Этот труп нельзя вынести. Поэтому он разлагается.