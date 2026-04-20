В АХЛ прошли заключительные матчи регулярного чемпионата

В Американской хоккейной лиге прошли заключительные матчи регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Абботсфорд» Данилы Климовича обыграл «Коачеллу» – 4:0.

Белорусский нападающий выдал продуктивный поединок – сначала он открыл счет в этой встрече и вывел свою дружину вперед, а затем еще дважды ассистировал партнерам по команде. Также форвард 8 раз угрожал неприятельским владениям, заработал показатель полезности +3 и был признан первой звездой противостояния. Земляк повторил рекорд «Кэнакс» по голам! За 5 лет в составе клуба он отличился 70 раз. В этом сезоне Данила набрал 34 очка. Однако «Абботсфорд» сложил полномочия действующего чемпиона и выбыл из борьбы за Кубок Колдера.

«Херши» Ильи Протаса в овертайме переиграл «Рочестер» – 5:4. Уроженец Витебска поразил ворота соперников на 34-й минуте, на экваторе заключительной трети отметился передачей и завершил дуэль с полезностью +1. Со старта розыгрыша АХЛ белорус имеет в своем активе 66 баллов. На данный момент он лучший бомбардир и снайпер «медведей», а также лидер среди наиболее результативных новичков лиги.