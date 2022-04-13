У Ленина 3/4 в правительстве были евреи, а у Кожемяко – белорусы. Почему Приморье заинтересовано в сотрудничестве?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сейчас перспективы сотрудничества в более ярких тонах. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные – ответы конкретные. Чтобы задать свои вопросы, стоило прилететь за тысячи километров и мне с коллегами.
– Вопрос Олегу Николаевичу. Есть хорошая примета: какой бы вы регион ни возглавляли, у него резко сотрудничество с Беларусью увеличивается, личное отношение с пользой для дела. Так чем вам так Беларусь приглянулась?
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Во-первых, это единый народ, у нас у многих дальневосточников есть белорусские корни. Во-вторых, это, наверное, самый трудолюбивый и порядочный народ. Все вопросы, если с белорусами договорился, будут завершены в назначенный срок, сделаны аккуратно. Но еще, конечно, когда есть гарант, Президент, то ты понимаешь, что и ты не должен подвести, и ребята не подведут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У Ленина Владимира Ильича при создании первого советского государства три четверти в правительстве были евреи, а у него [Олега Кожемяко, губернатора Приморского края – прим. ред.] три четверти – белорусы. Вот и все. Но это он, благодаря ему. Не потому, что кукушка хвалит петуха, а потому, что он когда-то приехал, в былые времена, будучи в Амурской области, в Беларусь, попросился ко мне на прием. В сложные времена мы встретились. Он говорит: надо помочь – это, это, это. Амурская область – все-таки это же не Владивосток. И тогда мы начинали общие работы. Что-то амурчане нам, что-то мы им. Вплоть до семян. На Сахалине мы создали молочно-товарный комплекс. Я помню, на самолетах перевозили породистый скот, коров туда на самолетах возили. Мы его создали, и он до сих пор работает.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами»
«Там дисциплинка похлеще, чем у русских и белорусов». Лукашенко сравнил ковидный режим в разных странах
У Лукашенко в Приморье спросили, планирует ли он приехать на ВЭФ. Вот что ответил Президент