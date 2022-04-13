У Ленина 3/4 в правительстве были евреи, а у Кожемяко – белорусы. Почему Приморье заинтересовано в сотрудничестве?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сейчас перспективы сотрудничества в более ярких тонах. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные – ответы конкретные. Чтобы задать свои вопросы, стоило прилететь за тысячи километров и мне с коллегами. – Вопрос Олегу Николаевичу. Есть хорошая примета: какой бы вы регион ни возглавляли, у него резко сотрудничество с Беларусью увеличивается, личное отношение с пользой для дела. Так чем вам так Беларусь приглянулась?

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Во-первых, это единый народ, у нас у многих дальневосточников есть белорусские корни. Во-вторых, это, наверное, самый трудолюбивый и порядочный народ. Все вопросы, если с белорусами договорился, будут завершены в назначенный срок, сделаны аккуратно. Но еще, конечно, когда есть гарант, Президент, то ты понимаешь, что и ты не должен подвести, и ребята не подведут.