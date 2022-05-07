«Это победа добра над злом». Что о Великой Победе говорят дети, несущие вахту памяти?

Новости Беларуси. Победа идеологий или добра над злом. В этом мире глобального противостояния и прокси-войн у нашего Дня Победы появляется много новых смыслов. Исторических и бытийных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в Европе сносят памятники, в Беларуси приводят в порядок обелиски и создают новые. Прошли десятилетия, а свое лицо Старый Свет не меняет. Черты все те же – агрессия и менторский тон. С одной стороны – там возводят забор, с другой – сотни материалов выходят о Беларуси.

Евгений Пустовой, СТВ:

Словно доктора Менге над нашими предками, западные эксперты устроили опыты над разумом наших детей. Но те, кто помнит своих дедушек Иванов, не допустят чтобы под обломками истории осталась память защитников крепости Бреста, Ржева и Сталинграда. Мы не выпустим из рук красное знамя победы. Оно теперь не только в руках Егорова и Кантарии. Оно в руках десятков миллионов. Теперь красное знамя не просто символ глобализационного проекта мировой революции Ленина и Троцкого. Теперь это символ светской Пасхи – победы добра над злом, жизни над смертью. Но теперь пепел детей Хатыни хотят развеять по полю новых ценностей и чужих смыслов. Не выйдет. На посту номер один – дети современной Беларуси.

Тренировки и вахта сами по себе утомительные. Устают ноги, но когда стоишь на посту, ты об этом не думаешь. У тебя мысли чаще всего о войне, о подвиге наших предков.

Стоять на посту номер один не просто, но это того стоит. Это бывает один раз в жизни, это большая честь. Победа в Великой Отечественной войне для меня – это победа добра над злом. Я испытываю чувство гордости, что мои родственники внесли вклад в эту победу.

Для меня победа – это, в первую очередь, победа в Великой Отечественной войне, потому что именно с ней связана история моей семьи. Мой прадед, даже не один, а два воевали.