Методичка НАТО. Как на самом деле работает война до последнего украинца? Разбирался Андрей Лазуткин

Специалисты отмечают, что НАТО в Украине ведет войну нового типа. Ранее было принято считать, что боевые действия невозможно вести без создания золотовалютных резервов, запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, военного имущества. Однако все это успешно поставляется извне, и в таком случае внутри страны не нужна ни тяжелая промышленность, ни машиностроение, ни энергетика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что длительные боевые действия могут вестись даже слабым неиндустриальным государством в Восточной Европе, и при этом многократно возрастает его мобилизационный ресурс. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Раньше было принято считать, что страна может выставить на фронт до 5 % населения без ущерба для экономики. Перед войной в СССР проживало 200 миллионов человек, но в первый год мы потеряли 7% территории, и какой – это была европейская часть, самая развитая. Там проживало больше 70 миллионов человек. Они были убиты, либо, что хуже, начали работать на противника. Ведь самое страшное – это не полицаи, а экономическая коллаборация, чтобы обувать и кормить немцев, которые с нами воевали. Всего с 1941 года через Красную армию прошло примерно 35 миллионов человек. Это грубая оценка, и если брать от населения 1941 года, то мы мобилизовали 17 % населения, а если брать от того, что оставалось на 1942 год, то все 27 %. То есть цифра мобилизованных будет где-то посередине.

И чем это обернулось в экономике? К станку встали женщины, дети, старики, был увеличен рабочий день, а в стране начался, по сути, голод, потому что все шло на армию. А после Сталинграда призыв снизили до 17 лет, людей все равно не хватало. И надо понимать, что Россия сегодня гораздо меньше, чем был тогда Советский Союз с его республиками. И там было молодое население, а после 1990-х у нас население стареет. В Украине проблемы с демографией те же самые. И с учетом всех проблем потенциал Украины для мобилизации ранее оценивали в 600 тысяч человек. Это примерно 2 % от 30 миллионов. То есть вот это их потолок, если они не хотят остановить экономику. Но Украина уже выставила 800 тысяч на фронт и собирается довести до миллиона. А как так получилось?

Андрей Лазуткин:

Во-первых, там много иностранных подразделений, основу которых составляют поляки. Их там больше всего, и при желании Польша может легко выставить еще несколько десятков тысяч. Военных, добровольцев, как угодно. Но главная причина в том, что в Украине остановлена экономика без особых проблем. Этот год они закончили с дефицитом бюджета в 50 миллиардов долларов – это как четыре наших бюджета. Этих денег у них не было, но они их получили, чтобы работал административный аппарат, сохранялось управление, воевала армия, была еда, газ, бензин. Вот их оставили без света, предприятия стоят – но оружие к ним все равно привозят, а подбитую технику ремонтируют в Польше. И бюджет на следующий год только на треть – это украинские средства. А 2/3, то есть 40 миллиардов – это кредиты, которые им снова дадут. И в условиях, когда экономика не важна (и, похоже, никто об этом не подумал), Украина сможет выставить не 5 %, как принято, и не 25 %, как было в прошлую войну при плановой экономике, а реально всех до последнего украинца. Это война нового типа, и, похоже, НАТО возьмет методику на вооружение. Теперь давайте посмотрим, как эти люди воюют.

Андрей Лазуткин:

В спорте принимают допинг, чтобы лучше бегать, лучше прыгать, лучше соображать. В разработку спортивных препаратов вкладывают миллиарды, и для чего, чтобы получить медаль? Нет, все это имеет военное назначение. Поэтому не надо думать, что там дают раствор дешевого героина в шприцах, и вот они воюют под кайфом. Нет, они воюют хорошо, поют песни, в плен сдаются мало, часто идут на самоподрыв, жестоко убивают пленных. И не потому, что их так воспитали и там хорошая идеология, а у нас плохая. А потому что штурмовые части кормят препаратами, про которые сами солдаты ничего не знают. Вот есть у них повар на кухне или командир, и он что-то добавляет в воду, в еду. Это не наркотик в обычном смысле, это как допинг в спорте. И можно ночь не спать, сохранять высокий боевой дух, терпеть боль, лучше переносить нагрузки, снимать при этом кино. И вы спросите, так а что плохого в этих препаратах? Давайте и наших солдат кормить. Но они все вызывают привыкание, а потом ломку. И хозяев не интересует, какими люди придут домой. Это одноразовый материал, его надо эффективно использовать. Если они после победы будут массово умирать, тем лучше – больше останется земли. Но мы видим, что ситуация очень разная по разным войскам. Имеет ли смысл давать препараты танкисту, чтоб он бился головой об танк? Наверно, нет. Там другая мотивация. «Это война Запада и России до последнего украинца». Политический деятель ДНР рассказал, почему это изначально было понятно.

Андрей Лазуткин:

Это фрагмент стрима Григория Азаренка с командиром батальона «Восток» Ходаковским, рекомендую поискать в интернете. И звучат мнения, что вот якобы русские ошиблись в оценках, украинская армия оказалась сильнее. И да, и нет. Массово накачивать украинскую армию современной техникой, связью, дронами, точным оружием начали только после февраля. До февраля у них мало что было, и в первые месяцы они положили всю тероборону, чтобы сохранить кадровую часть армии, которую в это время обучали и готовили. А поскольку быстро переломить ход войны не удалось, теперь их снабжает все НАТО. Вот к этому Россия явно не была готова. Ну а что будет дальше? Вы, наверно, видели, как копают противотанковые линии под Белгородом, Курском и даже Воронежем. То есть рассматривают вариант нападения на российскую территорию. Раньше нам рассказывали, что вот есть ядерное оружие и такого нападения не будет. Так вот США успешно преодолели ядерный паритет. Война ведется на ограниченной территории ограниченными средствами. И если завтра боевые действия начнутся в Белгородской области, то кого мы будем бомбить? Лондон, Варшаву, Киев?

Андрей Лазуткин:

Все это сомнительно. А ВСУ выгодно разменять, например, Белгородскую область на Крым или на ДНР. Зачем штурмовать Донецк и Луганск в лоб, они этого не смогут. И благодаря разведке, а она у них лучше, они ищут слабые места и бьют туда. А дальше может быть несколько вариантов. Либо размен территории и потом мир на условиях Украины – считай, США, и ничего хорошего не будет. Сначала они потребуют разоружение, а потом – бесплатные ресурсы в счет репараций. Либо может начаться интервенция. Некоторые направления уже видны – это Калининград, именно туда нацелена польская группировка, и, как ни странно, Япония, Дальний Восток. Американцы проводят там учения, показывают, что вот мы готовимся. Если вы думаете, что интервенции не может быть, надо вспомнить, как это было сто лет назад.

Опиралась интервенция на сепаратистов, на местные экономические элиты, которые вылезли наверх после Февральской революции. Зачем кормить Москву, у вас тут будет своя республика, но под нашим контролем. А белое движение им было нужно только как инструмент против Ленина, никакой единой и неделимой России им бы не дали построить. Вот мы такие хорошие белые офицеры, все патриоты, многих сегодня в России считают героями. Но только оружие и деньги нам поставляют американцы, британцы, французы, японцы, а наше движение – это ширма для иностранных армий.

Андрей Лазуткин:

14 государств тогда одновременно зашло на территорию России, и спасло нас только то, что они враждовали между собой. Например, американцы не давали усилиться японцам на Дальнем Востоке и наоборот. Было слишком много разных группировок, не было одного центра. И если бы интервенция победила, не было бы одной «белой» России, а было бы несколько государств, что-то типа колоний, как было на Диком Западе.