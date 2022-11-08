Виктор Саевич: «Октябрьская революция впервые позволила белорусскому народу сформировать своё государство»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и писатель Вячеслав Бондаренко. Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы с вами после такой знаменательной даты – 105 лет после мировой Октябрьской революции. Хотелось бы начать наш сегодняшний разговор со значения революции, во-первых, в судьбе Российской империи и в судьбе белорусских земель, как того времени, так и современной. Как оцениваете? Значение Октябрьской революции огромно – впервые в истории народ взял власть в свои руки

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Значение Великой Октябрьской социалистической революции огромно не только для Российской империи и не только для белорусских земель, но и для всего мира. Как говорил Ленин, это главное событие XX века. Это тот водораздел, когда действительно началась новейшая история, впервые в истории человечества рядовые массы, народ, пролетариат взял власть в свои руки. Впервые началась ликвидация эксплуататорского общества и построение нового эффективного, динамичного, справедливого строя, который в своей практической плоскости показал огромные успехи и достижения, поэтому значение огромное. Что касается для Российской империи, к тому времени империи уже не было. Февральская революция ликвидировала царскую империю, уже была Российская республика буржуазная, которая не смогла удержать власть и рассыпалась прямо на глазах, поэтому значение огромное. Если бы не Октябрьская революция, то Россия как государство исчезло бы, страны бы такой не было. Не было бы ни России, ни новых республик, таких как Белорусская Советская Республика, их бы не было на карте мира. Территории эти были бы оккупированы западными странами и не только западными. Поэтому эта революция не только социальная, но и национальная. Удалось сохранить в первую очередь государственность, большевикам удалось пересобрать на новой основе, построить могучее государство, достигнуть огромных успехов, поэтому значение огромное. Виктор Саевич:

А что касается для Республики Беларусь, то именно Октябрьская революция впервые позволила белорусскому народу сформировать свое государство. Буквально через год после революции 1 января 1919 года появилась Белорусская Советская Социалистическая Республика, которая успешно развивалась, была одной из самых развитых республик в Советском Союзе. На базе БССР сейчас существует Республика Беларусь, успешно развивается, и мы помним свою историю. Юлия Бешанова:

Не все историки сходятся и не все так радужно воспринимают это историческое событие. «Для Беларуси это был исторический шанс, которым она воспользовалась»

Вячеслав Бондаренко, писатель:

Для России это событие было, скорее, со знаком минус, поскольку оно означало гибель старой России и создание на ее обломках нового принципиально проекта, собранного на совершенно иных началах и принципах, как уже было сказано. Для Беларуси это был исторический шанс, которым она воспользовалась. Для мирового сообщества это было величайшее событие не только для XX века, но и для нашей современности. Это событие продолжает жить и работать и сейчас, поскольку в сущности весь XX век – это был сплошной автошок 1917 года. И Вторая мировая война, создание СССР, распад СССР, события, которые были в 1990-е годы, события, свидетелями которых мы являемся сейчас, – это все следствия 1917 года, по большому счету. Так что оценивать это событие исключительно со знаком плюс или со знаком минус нельзя. Это огромный комплекс всего, и с его последствиями мы еще будем разбираться очень долго. Юлия Бешанова:

Наверное, Беларусь – это единственная страна, где этот праздник отмечают на государственном уровне. Что мы сохранили и почему этот праздник стал именно государственным, выходным праздничным днем? Вячеслав Бондаренко:

Систему Советов в первую очередь. Мы советская страна по-прежнему. У нас существуют Советы народных депутатов. Юлия Бешанова:

Нас за это критикуют: «Вы остались советской страной». Об СССР: очень многие страны хотели бы ввести у себя нечто подобное

Вячеслав Бондаренко:

Потому что сохранена сама по себе система Советов народных депутатов, которая была выработана, вернее, она была выработана еще в докоммунистической России, поскольку Советы появились еще в 1905 году, первые Советы были созданы, но эта форма оказалась очень жизнеспособной и успешно действует у нас вполне. Я думаю, что очень многие страны хотели бы в принципе ввести у себя нечто подобное. Юлия Бешанова:

То есть мы сохранили лучшее? Вячеслав Бондаренко:

Да. Мы сохранили все лучшее – социалистическую экономику и идеологическую составляющую Виктор Саевич:

Мы сохранили государственную систему экономики. Если скажем честно, в Российской Федерации, в Украине, других республиках все лакомые куски экономики были отданы в частные руки, а то и иностранному капиталу, которые действительно огромные ресурсы высасывают из этих стран. У нас фундамент нашей экономики – это госпредприятия, которые не только сохранены, но и успешно развиваются и приносят пользу нашему народу. Поэтому социалистическая экономика в основе у нас осталась, хотя есть и приличный частный сектор, который не мешает этому государственному комплексу, а дополняет.

Юлия Бешанова:

Ну и идеологическую составляющую мы тоже сохранили: у нас есть пионеры, у нас есть последователи – БРСМ. Виктор Саевич:

Вы знаете, у нас, к сожалению, нет такой четкой системы идеологии, как были марксистская и ленинская в советское время. Президент наш недавно в беседе с Александром Дугиным сказал, что лучше, чем марксизм и ленинизм, ничего не придумали. К сожалению, системности нет, как было, но многие фрагменты марксистско-ленинской идеологии у нас существуют. Правильно, у нас есть мощная пионерская организация и БРСМ – комсомольцы сегодняшнего дня. Юлия Бешанова:

Ну и социальный лифт мы сохранили. Мы сохранили социальный лифт – любой человек может достичь того, чего хочет

Виктор Саевич:

Конечно. Любой простой человек, кто трудится, – мы видим, как за последние 20-30 лет простые люди могут добиваться при своем таланте и трудолюбии любых должностей на любом участке. То, чего уже нет на других постсоветских республиках, где, скажем честно, уже формируется какое-то кастовое общество, где те, кто пробился наверх в 1990-х годах, уже и дети, и внуки занимают ключевые посты, простым людям очень тяжело подняться. У нас же, наоборот, советские лифты остались, и любой человек может достичь того, чего он хочет, при условии трудолюбия, таланта и напряженной работы. У нас сохранилась сверхидея – создание справедливого общества для всех Вячеслав Бондаренко:

У нас сохранилась, самое главное, сверхидея. У нас нельзя сказать, что идеальное государство, поскольку идеального государства не существует. Идеальным государством не был и Советский Союз, но там была сверхидея, стремление к идее создания справедливого общества для всех. Эта идея сохранена в Беларуси, чего нет у других государств. Юлия Бешанова:

А сама верхушка советского общества придерживалась этих идеалов? Соцпайки, привилегированное все равно положение партийной верхушки – придерживались ли идеалов, на основании которых строили это общество? Вячеслав Бондаренко:

Если мы возьмем раннее советское общество, то абсолютно и безусловно. Самое начало существования СССР – 1920-е, 1930-е, 1940-е годы. В каких условиях работали руководители советского государства в годы Великой Отечественной войны, когда наркомы спали в своих кабинетах, сутками не уходили с работы? Это все делалось не за деньги и не ради каких-то личных благ, это все делалось ради «жила бы страна родная». Было такое поколение людей, оно ушло, оно уже никогда не вернется, но я думаю, что их пример очень-очень важен для нас. «Привилегии были крайне незначительные». Как жила партийная верхушка общества во времена позднего СССР?