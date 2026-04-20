Белорусские санатории взяли курс на расширение – новые объекты появятся во всех регионах
Сегодня туризм – стратегическое направление и один из трендов, закрепленных в программе соцэкономразвития, принятой на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача стоит амбициозная: превратить гостеприимство в прибыльную отрасль национальной экономики и увеличить ее долю в ВВП как минимум вдвое. Цель непростая, но достижимая. В Беларуси гармонично соседствуют старинные замки и родовые усадьбы с нетронутой природой, а древние храмы – с современными здравницами.
Только за 2025 год в наших санаториях побывали гости из 80 государств. Такой отдых распробовали не только иностранцы, но и сами. Путевки разлетаются как горячие пирожки. Спрос так вырос, что свободных мест уже не хватает. В стране приступили к строительству новых объектов.
Живописный пейзаж, исцеляющий воздух и полная перезагрузка от городской суеты. Санаторный отдых в Беларуси уже давно не просто альтернатива, а полноценный и зачастую предпочтительный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и грамотный подход к здоровью. Вот уже много лет наши здравницы пользуются популярностью у зарубежных гостей. Устав от ценников с приставкой «евро», родные просторы открывают для себя и все больше белорусов.
Спрос на санаторно-курортный отдых с каждым годом увеличивается. Белорусские здравницы предлагают не просто отдых, а комплексный подход к оздоровлению. Причем качество медицины в таких учреждениях на высочайшем уровне.
Жемчужными ваннами и кислородными коктейлями уже вряд ли кого-либо удивишь. А потому медперсонал активно следит за трендами. Так, недавно список услуг санатория пополнился новым для Беларуси методом оздоровления.
Галина Тихонович, заместитель директор по медицинской части санатория:
Метод направлен, чтобы запустить адаптационный механизм в организме, чтобы человек мог проще справиться с инфекцией, иммунную систему поднять, профилактика онкозаболеваний.
Но и на этом новинки не заканчиваются. В этом году белорусские здравницы взяли курс на расширение. Строительство пяти современных коттеджей станет гармоничным продолжением инфраструктуры санатория.
Размещение в экокомплексе позволит гостям пользоваться всеми услугами оздоровительного комплекса, при этом сохраняя камерный формат отдыха. Кстати, новые объекты вырастут и в других белорусских санаториях. Так, масштабная стройка развернулась по соседству, в еще одной нарочанской здравнице. Здесь скоро появятся четыре Дома рыболова и собственный wellness-центр.
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