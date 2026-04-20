Белорусские санатории взяли курс на расширение – новые объекты появятся во всех регионах

Сегодня туризм – стратегическое направление и один из трендов, закрепленных в программе соцэкономразвития, принятой на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача стоит амбициозная: превратить гостеприимство в прибыльную отрасль национальной экономики и увеличить ее долю в ВВП как минимум вдвое. Цель непростая, но достижимая. В Беларуси гармонично соседствуют старинные замки и родовые усадьбы с нетронутой природой, а древние храмы – с современными здравницами.

Только за 2025 год в наших санаториях побывали гости из 80 государств. Такой отдых распробовали не только иностранцы, но и сами. Путевки разлетаются как горячие пирожки. Спрос так вырос, что свободных мест уже не хватает. В стране приступили к строительству новых объектов.