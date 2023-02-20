Ирина Дрига: ничего не нанесло большего вреда белорусскому языку, чем попытка превращения его в политическое оружие

Алена Сырова, СТВ: Мы много говорили и в предыдущих программах о том, что в определенные исторические периоды забрали, все себе присвоили – значит, они такие правильные белорусы, а мы не такие. Даже если мы вспомним 2020 год злополучный этот, то тогда, помните, показать свою якобы неприверженность государственному курсу, творческая интеллигенция бросилась, даже те, кто в жизни на белорусском языке не говорил, записывать музыкальные композиции на мове и так далее и тому подобное – это была их такая адметная рыса. Но сейчас прошло три года, мы видим, что многие другие авторы в принципе исполняют музыку на белорусском языке. Это был умышленный шаг, появился заказ у государства на белорусскую мову или это естественный процесс?

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Ничего не нанесло большего вреда развитию белорусскому языку, чем попытка превращения его в политическое оружие. Тот закон 2008 года был шагом государства, который не сделало ни одно государство СНГ и даже Россия, по спасению белорусского языка. Потому что та самая тарашкевіца, о какой сейчас говорят, это была ржавчина, которая разъедала язык. Две системы правописания – люди не знают как писать, дети не знают, как писать. И нужно было в конце концов поставить точку. Никакого специального госзаказа под какие-то политические события, чтобы писать на русском или белорусском, не было. Если такое кто-то вдруг допустит, то это не позиция Министерства культуры, каждый наш автор: поэт, композитор, автор песен, исполнитель – пишет и исполняет на том языке, который ему ближе. Любовь к Родине можно выразить и по-русски, и по-белорусски. У нас два языка, от русского языка не откажется никто, потому что это большая культура. Здесь стали говорить, надо ли нам, как в Бельгии и в Нидерландах. Нам не надо, но не знаю, кому-то может надо, мне, например, не надо. Нам надо как в Беларуси. У нас всегда было два языка, и советская политика, правильная национальная.

Упоминали здесь имена исторических деятелей, действительно, было принято правильное решение, были соответствующие работы и Ленина, и Сталина, которые выправили ту самую национальную политику, благодаря которой появились белорусский литературный язык, белорусскоязычный театр, белорусскоязычная опера, литературные журналы и вообще белорусскоязычная культура. И кстати говоря, начинания тех лет до сих пор существуют и прекрасно себе развиваются. Поэтому ни в коем случае не превращается язык в политическое средство. И тот, кто это делает, в отношении белорусского языка, в отношении русского кто-то сейчас пытается это делать – это язва национализма. Она несет больше вреда культуре, литературе, истории, образованию, чем что бы то ни было. И кто на словах радеет за белорусскую мову ці за русский язык только, унижая другой язык, он является врагом культуры точно.

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