В «Зубренке» дали старт новой смене
Отдых, который точно пойдет на пользу. В знаменитом «Зубренке» дали старт новой смене, которая объединила школьников из Беларуси и России. Эта смена особенная – впервые в истории центра появился профильный отряд «Юный железнодорожник». Школьники из двух стран будут не просто отдыхать, в программе мастер-классы, экскурсии и квесты с прицелом на будущую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Волынчик, корреспондент:
Атмосфера праздника сейчас царит в «Зубренке». Сегодня здесь собрались ребята не только из разных городов Беларуси, но и школьники из России. Их объединяет желание примерить форменную фуражку железнодорожника, сесть за пульт машиниста и прочувствовать ритм жизни проводника.
Профильные смены в «Зубренке» уже традиция. Но они постоянно обновляются. Сегодня впервые открылась программа «Юный железнодорожник» сразу для школьников из Беларуси и России. Это 50 учеников профильных классов. Их план на ближайшие три недели – окунуться в профессию.
Мастер-классы, квесты, презентации и живое общение. Дни у ребят расписаны буквально по минутам. Много практических занятий с выездом в локомотивное депо Минск, посетят школьники и учебный центр Детской железной дороги имени Заслонова. Это единственное в Беларуси место, где ребята могут исполнить мечту и ощутить себя помощником машиниста или проводником.