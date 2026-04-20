В «Зубренке» дали старт новой смене

Отдых, который точно пойдет на пользу. В знаменитом «Зубренке» дали старт новой смене, которая объединила школьников из Беларуси и России. Эта смена особенная – впервые в истории центра появился профильный отряд «Юный железнодорожник». Школьники из двух стран будут не просто отдыхать, в программе мастер-классы, экскурсии и квесты с прицелом на будущую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Волынчик, корреспондент:

Атмосфера праздника сейчас царит в «Зубренке». Сегодня здесь собрались ребята не только из разных городов Беларуси, но и школьники из России. Их объединяет желание примерить форменную фуражку железнодорожника, сесть за пульт машиниста и прочувствовать ритм жизни проводника.

Профильные смены в «Зубренке» уже традиция. Но они постоянно обновляются. Сегодня впервые открылась программа «Юный железнодорожник» сразу для школьников из Беларуси и России. Это 50 учеников профильных классов. Их план на ближайшие три недели – окунуться в профессию.