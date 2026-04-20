Прямой эфир

В «Зубренке» дали старт новой смене

20 апреля 2026 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отдых, который точно пойдет на пользу. В знаменитом «Зубренке» дали старт новой смене, которая объединила школьников из Беларуси и России. Эта смена особенная – впервые в истории центра появился профильный отряд «Юный железнодорожник». Школьники из двух стран будут не просто отдыхать, в программе мастер-классы, экскурсии и квесты с прицелом на будущую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Зубренке» дали старт новой смене-1

Татьяна Волынчик, корреспондент:
Атмосфера праздника сейчас царит в «Зубренке». Сегодня здесь собрались ребята не только из разных городов Беларуси, но и школьники из России. Их объединяет желание примерить форменную фуражку железнодорожника, сесть за пульт машиниста и прочувствовать ритм жизни проводника.

В «Зубренке» дали старт новой смене-3

Профильные смены в «Зубренке» уже традиция. Но они постоянно обновляются. Сегодня впервые открылась программа «Юный железнодорожник» сразу для школьников из Беларуси и России. Это 50 учеников профильных классов. Их план на ближайшие три недели – окунуться в профессию.

В «Зубренке» дали старт новой смене-5

Мастер-классы, квесты, презентации и живое общение. Дни у ребят расписаны буквально по минутам. Много практических занятий с выездом в локомотивное депо Минск, посетят школьники и учебный центр Детской железной дороги имени Заслонова. Это единственное в Беларуси место, где ребята могут исполнить мечту и ощутить себя помощником машиниста или проводником.

# Детский лагерь «Зубренок»

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские санатории взяли курс на расширение – новые объекты появятся во всех регионах
20 апреля 2026 17:23

Белорусские санатории взяли курс на расширение – новые объекты появятся во всех регионах

В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов
20 апреля 2026 17:20

В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов

Муковозчик: хочешь вкусных продуктов – иди туда, где продают белорусское
20 апреля 2026 17:15

Муковозчик: хочешь вкусных продуктов – иди туда, где продают белорусское