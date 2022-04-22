День Земли и рождение Ленина. Какими событиями 22 апреля вошло в историю?

22 апреля отмечается Международный день Земли

Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Земли – праздник любви и заботы о нашем общем доме. Он создан для того, чтобы мы лишний раз задумались о том, что каждое действие может как разрушить хрупкую природу, так и помочь сохранить ее небывалую, первозданную красоту. В 2022 году тема дня – «Инвестируем в нашу планету». Этот девиз призывает активнее бороться с главной общей угрозой – глобальными изменениями климата. У нас в стране уделяется огромное внимание этой проблеме. С 9 по 16 апреля, прошла республиканская добровольная акция «Неделя леса», во время которой было высажено более 36 миллионов деревьев. 22 апреля Педро Кабрал открыл Бразилию

В этот день в 1500 году португальская экспедиция во главе с Педро Кабралом по пути в Индию сильно отклонилась от курса на запад и высадилась на неизвестный берег. Приняв новую землю за остров, моряки назвали его Вера-Круш, что в переводе означает «истинный крест». Так нечаянно была открыта Бразилия. Название «Бразилия», появившееся позже, пошло от «паул-бразил», породы ценного красного красильного дерева, которым были богаты новые земли и которое португальцы стали по высокой цене продавать англичанам. 22 апреля 1870 года родился Владимир Ульянов-Ленин

22 апреля 1870 года родился вождь пролетариата, основатель первого социалистического государства Владимир Ульянов-Ленин, чья политическая мысль едва уместилась в 55 томах Полного собрания сочинений. Ленин – фигура неоднозначная и, прежде всего, трагическая. Круто изменив судьбу России, он получил совсем не тот результат, к которому стремился. Называя себя марксистом, он целиком сосредоточился на захвате власти, полагая, что с будущими трудностями удастся справиться. Неоспоримо одно – Ленин был гениальной личностью, в буквальном смысле слова перевернувшей мир. Под влиянием его идей и по сей день находятся миллионы людей по всей планете. 22 апреля 1915 года германская армия применила отравляющий газ хлор

22 апреля 1915 года – называют «черным днем химии». Шла Первая мировая война. В этот день германская армия применила отравляющий газ хлор против англо-французских войск в долине реки Ипр в Бельгии на участке фронта шириной около 6 километров. Было поражено 15 тысяч человек, из которых около 5 тысяч погибли. Через 2 года в этом же районе германская армия применила уже горчичный газ, который получил название по месту боев – иприт. 22 апреля у православных Страстная пятница