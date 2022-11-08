Виктор Саевич: если бы Лукашенко стал во главе СССР, Советский Союз был бы мощнее, чем США и Китай вместе взятые

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и писатель Вячеслав Бондаренко. Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы с вами после такой знаменательной даты – 105 лет после мировой Октябрьской революции. Хотелось бы начать наш сегодняшний разговор со значения революции, во-первых, в судьбе Российской империи и в судьбе белорусских земель, как того времени, так и современной. Для Беларуси революция стала историческим шансом. Почему? Для Беларуси революция стала историческим шансом. У белорусов все получалось

Вячеслав Бондаренко, писатель:

Потому что это был действительно шанс создать свою государственность, она и была создана весьма быстро, успешно. В составе СССР наш народ реализовал себя замечательно, в полной мере, во всех отраслях: от промышленной до литературной. У белорусов все получалось, у них был замечательный образ в глазах всего остального мира, и этот образ работает до сих пор. Если мы приедем в какую-нибудь страну и скажем, что мы белорусы, скорее всего, нас встретят улыбкой, а не кинутся на нас с кулаками. Это все эхо того образа белорусов, созданного именно в советскую эпоху. Юлия Бешанова:

Фундамент заложили крепкий. Вячеслав Бондаренко:

Конечно. «Такой социальной заботы, как в нашей республике, нет на всем постсоветском пространстве»

Виктор Саевич, магистр политических наук:

И не только фундамент. Сегодня мы продолжаем это наследие советского периода. Поэтому когда я приезжаю в любую республику бывшего СССР, спрашивают, откуда вы, я говорю, что из Минска, Беларуси, у всех сразу загораются глаза. Все говорят: Беларусь, Лукашенко, у вас советская республика, какой Президент ваш молодец, сохранил. Без всякой иронии люди говорят – отсутствие безработицы практически, у нас рабочих вакансий больше, чем безработных, просто может не каждый хочет на все эти вакансии идти. Но сам факт. Безработицы как таковой нет, индустриальная мощь на должном уровне. Социальная защита у нас даже сильнее, чем в Советском Союзе. Уже такой социальной заботы, как в нашей республике, нет на всем постсоветском пространстве. Сохранили не только лучшее, но и развили. А образование… У нас практически вся молодежь высшее образование получает. Юлия Бешанова:

Уже всеобщее высшее образование. Советский строй на территории Беларуси не только сохранился, но и избавился от недочетов Виктор Саевич:

Фактически, хоть и по Конституции нет, но у нас, можно сказать, всеобщее высшее образование. А мы должны помнить, что до революции 80 % жителей северо-западного края Беларуси не умели читать и писать. Не было ни одного высшего учебного заведения на территории нынешней Беларуси. Сейчас у нас десятки вузов с огромным количеством набора. У нас с образованием проблем нет. Хочешь идти дальше учиться в магистратуру? Пожалуйста, людей уговаривают. Потому что еще и лень пойти многим. Хочешь идти в аспирантуру, в докторантуру, стать ученым? Пожалуйста! Сейчас подняли стипендии намного. Хватает, чтобы жить и писать диссертации. Все делается для человека. Делается это ежедневно в спокойном режиме. То есть советский строй на территории Беларуси не только сохранился, но и избавился даже от недочетов. Чего греха таить, в СССР в результате неповоротливого потребительского рынка и дефицит часто испытывали.

Юлия Бешанова:

Складывается впечатления, что все было чудесно. «Тогда все и посыпалось». С какими вызовами удалось справиться Советскому Союзу? Читайте здесь. Виктор Саевич:

В Советском Союзе все было чудесно. Были небольшие бытовые моменты, которые отравляли немного повседневную жизнь. Человек в 18 часов уходил с работы, чтобы купить сосиски, полчаса или час в очереди стоял. Подходила очередь, а сосиски могли и исчезнуть. Это мелочь была. Конечно, можно было чуть раньше уйти с работы, попросить домашних, но это немножечко напрягало. Сейчас же нет – изобилие в магазинах по доступным ценам. Как цены чуть-чуть пошли, их сразу же взяли на контроль. Реформировали бы по образу и подобию сегодняшней Беларуси Советский Союз весь, это была бы сейчас такая держава. Давайте пофантазируем, что в конце горбачевского периода не Ельцин бы с Шушкевичем, Кравчуком разрушили страну, а в конце горбачевской эпохи во главе СССР стал бы Александр Григорьевич Лукашенко. Представьте, за эти 30 лет Советский Союз был бы мощнее, чем США и Китай вместе взятые. Юлия Бешанова:

Но та самая сверхидея уже пропала.

Виктор Саевич:

Что значит она пропала? Ее сознательно разрушали, где-то она пропадала, где-то ее девальвировали, но эту великую идею можно было поднять, отмыть, знамя еще выше поднять. Если бы такие патриоты, как Александр Григорьевич, пришли к власти, мы бы эту идею модернизировали, сделали бы ее еще более привлекательной, социалистический строй, который только начинал раскрывать свой потенциал, раскрыл бы до такой степени, такого материального и культурного достижения. Я всем говорю, что если бы такое было, то мы сейчас бы по профсоюзной путевке за 12 рублей каждые выходные на Марс летали. Это кажется фантастикой. Но когда революция в 1917 году, подавляющая часть населения жила в жутких, нищенских условиях, когда была беспросветная безграмотность, вот этот сословный строй, кто бы мог сказать, что через 40 лет мы запустим спутник? Через 40 лет мы запустили в космос первый в мире спутник, а через 45 лет человек полетел. Юлия Бешанова:

Но тем не менее мы говорим о том, что логичный путь развития – это не революция, а эволюция. Наверное, до основания мир разрушим – это не про современную Беларусь. Революция – локомотив или авария истории? Вячеслав Бондаренко:

Есть такое выражение: революция – локомотив истории. Я бы сказал, что революция – это авария истории. Это в любом случае для любого общества нехорошо скорее, нежели чем хорошо. Можно много рассуждать о том, что революция модернизирует общество, пусть насильственно, с огромной ценой, но тем не менее мы двинулись вперед. На мой взгляд, так рассуждать все же безнравственно, нужно прежде всего оставаться людьми и прежде всего помнить о человеческих судьбах, которые растоптаны в каком-то социальном эксперименте, который мы со временем считаем удачным или мало удачным. Это все очень тонкие вещи на самом деле. Здесь нужно быть очень осторожным в высказываниях, иначе получается, что мы построили великую страну, но что при этом погибли миллионы людей. Лес рубят – щепки летят, зато у нас страна была великая. Эта позиция безнравственная на самом деле. Здесь нужно очень аккуратно относиться к этим вещам, на мой взгляд.

Виктор Саевич:

С этим я не согласен. На мой взгляд, революция, правильно говорят классики марксизма, это локомотив истории, это то, что движет историю вперед. Что значит нравственно и безнравственно? Когда сотни миллионов людей топчут реакционные классы, не дают им вообще стать человеком. По сути, рабство или крепостной строй мало чем отличаются от животных, когда издевательства веками идут над ними. И тут приходит революция, которая вырывает этих людей в новое общество, стремительно идет вперед. Давайте посмотрим, именно безнравственна борьба с революцией. Революция сама по себе не нуждается ни в каком оправдании. Революция – это тот вихрь, тот ураган, который сметает все гнилое, отсталое, заплесневевшее, поднимает все самое прогрессивное. Вячеслав Бондаренко:

Здесь очень важно определиться, кто именно решает: что гнилое, а что не гнилое. Виктор Саевич:

Решает практика. Практика – основа познаний критерий истин. Давайте возьмем ключевые революции. Революция в Англии. Отсталая феодальная Англия в середине XVII века. Начинается революция во главе с Кромвелем. Благодаря этой революции, тоже кровавой, тоже тяжелой... Почему уничтожаются люди? Потому что они поднимаются, отсталые классы, которые реакционные, пытаются затормозить ход истории, пытаются людей удержать в рабстве, они оказывают вооруженное сопротивление. Кромвель во главе английской революции сверг эти отсталые классы, создал могучую буржуазную Англию, которая буквально через 100 лет достигла невиданного расцвета. Франция, конец XVIII века. Как разлагались феодальные верхи, до какой степени они мешали развитию общества, мы все это по школьной программе знаем. Недаром назвали Великая французская буржуазная революция – уничтожила весь феодальный строй во всей Европе. Это огромный шаг вперед. Не будь Октябрьской революции, ни России, ни Беларуси не было бы