Новости по тегу #Владимир Коноплев

Проект «Единство поколений» включил в себя не только мозговой штурм, но и практически фурор. Тех, кто уже повесил кроссовки на гвоздь. Команды Белорусской федерации и Брестской области сошлись не только для победы, но и чтобы вдохновить молодежь.
Отчеты о проделанной работе и о планах на будущее давали главные тренеры Игорь Папруга и Юрий Шевцов.
Глядя на количество мальчишек и девчонок на линейке, можно не сомневаться – и у СКА, и у всего белорусского гандбола будущее есть.
В рамках конференции был утвержден регламент 34-го чемпионата страны.
Перед заседанием участники побывали на экскурсии. Делегаты со всех областей посетили ряд столичных предприятий.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52