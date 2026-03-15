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Новости по тегу #Владимир Коноплев

«Единство поколений»: легенды белорусского гандбола вернулись на паркет, чтобы вдохновить молодежь
15 марта 2026 18:25

«Единство поколений»: легенды белорусского гандбола вернулись на паркет, чтобы вдохновить молодежь

В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?
28 октября 2025 19:49

В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?

Гандболисты СКА вступили в новый учебно-соревновательный год
01 сентября 2025 20:04

Гандболисты СКА вступили в новый учебно-соревновательный год

Отчетно-выборная конференция Белорусской федерации гандбола прошла в НОК
14 мая 2025 19:33

Отчетно-выборная конференция Белорусской федерации гандбола прошла в НОК

Белорусская федерация гандбола провела очередной исполком
17 октября 2024 19:56

Белорусская федерация гандбола провела очередной исполком

Команда Президента в шаге от победы в Республиканской хоккейной лиге
06 апреля 2024 14:13

Команда Президента в шаге от победы в Республиканской хоккейной лиге

«Один-два мяча всё решали». Чем запомнился гандбольный сезон – 2023? Подвели итоги с Владимиром Коноплёвым
18 июня 2023 18:55

«Один-два мяча всё решали». Чем запомнился гандбольный сезон – 2023? Подвели итоги с Владимиром Коноплёвым

В Бресте прошла внеочередная конференция Белорусской федерации гандбола
16 июня 2023 15:15

В Бресте прошла внеочередная конференция Белорусской федерации гандбола

Детский турнир по гандболу «Стремительный мяч» выиграли минчане
26 мая 2023 19:17

Детский турнир по гандболу «Стремительный мяч» выиграли минчане

«Я таких эмоций уже давно не испытывал!» Владимир Коноплёв о хоккейном матче с участием Президента
01 апреля 2023 14:40

«Я таких эмоций уже давно не испытывал!» Владимир Коноплёв о хоккейном матче с участием Президента

«Это новый опыт». В белорусском гандболе появились зарубежные команды
06 ноября 2022 18:50

«Это новый опыт». В белорусском гандболе появились зарубежные команды

«В нашем клубе нет легионеров». В «СКА-Минск» открыли новый сезон
30 августа 2022 19:53

«В нашем клубе нет легионеров». В «СКА-Минск» открыли новый сезон