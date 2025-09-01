Гандболисты СКА вступили в новый учебно-соревновательный год

Новый учебный год начался не только в общеобразовательных, но и в спортивных учреждениях страны. Красочную линейку организовал гандбольный клуб СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ему по праву есть чем гордиться. Мужская команда завоевала золото чемпионата страны. К слову, на торжественном мероприятии был презентован обновленный состав. Впервые в истории клуба создан женский коллектив. Подопечные Марины Олей также попробуют силы в национальном первенстве. Но главные виновники праздника – это, безусловно, дети. Некоторые из них уже успели обзавестись наградами. Команды разных возрастов становились победителями и призерами различных республиканских турниров. Самые прилежные ученики получили ценные подарки по итогам прошлого сезона.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Я считаю, что это важно. Посмотрите на лица этих мальчишек и девчонок, которые находятся в этом зале. У всех радостное, хорошее настроение, невзирая от возраста: от 6-7 до 20-30 лет.

Глядя на количество мальчишек и девчонок на линейке, можно не сомневаться – и у СКА, и у всего белорусского гандбола будущее есть. К слову, это отличительная черта «армейцев». Костяк состава – не легионеры, а подготовленные воспитанники. Минчане продолжат писать историю клуба. Авторы у нее точно найдутся.