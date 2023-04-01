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«Я таких эмоций уже давно не испытывал!» Владимир Коноплёв о хоккейном матче с участием Президента

01 апреля 2023 14:40
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Новости Беларуси. Победы не только на политической арене, но и на льду. Отработав 31 марта четыре с половиной часа в прямом эфире одно из важнейших мероприятий года, Послание белорусскому народу и Национальному собранию, уже сегодня, 1 апреля, Президент встал на коньки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я таких эмоций уже давно не испытывал!» Владимир Коноплёв о хоккейном матче с участием Президента-1

Хоккейная команда главы государства претендует на главный трофей XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Состоялась первая финальная игра. В соперниках – коллектив Минской области. Подробности.

Команды продемонстрировали такой класс игры, что даже спортивные специалисты со стажем не смогли скрыть восторга.

«Я таких эмоций уже давно не испытывал!» Владимир Коноплёв о хоккейном матче с участием Президента-4

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
Праздник продолжается. Самое главное – он продолжается с первой до последней секунды. Я таких эмоций, искренне говорю, давно уже не испытывал. Если не знать, кто играет, можно подумать, что это самая настоящая канадская трибуна. Напряжение с первых до последних секунд. И еще не известно, какой конечный будет результат. Так что будем болеть.

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# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Коноплев # Фотофакт

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