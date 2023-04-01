«Я таких эмоций уже давно не испытывал!» Владимир Коноплёв о хоккейном матче с участием Президента

Новости Беларуси. Победы не только на политической арене, но и на льду. Отработав 31 марта четыре с половиной часа в прямом эфире одно из важнейших мероприятий года, Послание белорусскому народу и Национальному собранию, уже сегодня, 1 апреля, Президент встал на коньки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды продемонстрировали такой класс игры, что даже спортивные специалисты со стажем не смогли скрыть восторга.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Праздник продолжается. Самое главное – он продолжается с первой до последней секунды. Я таких эмоций, искренне говорю, давно уже не испытывал. Если не знать, кто играет, можно подумать, что это самая настоящая канадская трибуна. Напряжение с первых до последних секунд. И еще не известно, какой конечный будет результат. Так что будем болеть.