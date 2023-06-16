В Бресте прошла внеочередная конференция Белорусской федерации гандбола

Новости Беларуси. В Бресте состоялась внеочередная конференция Белорусской федерации гандбола, на которой была принята новая редакция устава федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Устав был приведен в соответствие с действующим законодательством, в котором в последнее время произошли изменения. В Устав включен новый раздел, регламентирующий деятельность попечительского совета. Отдельной главой прописаны вопросы функционирования региональных подразделений. Вступить в ряды членов федерации гандбола теперь можно не с 18, а с 16 лет. Новым главным тренером женской национальной команды назначен Валерий Певницкий. Также на конференции было утверждено положение о чемпионате Республики Беларусь.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Прошедший наш 31-й чемпионат показал, что мы правильно приняли решение о том, чтобы делать суперсерии (как в женских, так и в мужских командах), мы это продолжим. Все эти суперсерии помогли еще лучше наиграть игроков команд, исключили случайные победы и привлекли практически в два раза больше болельщиков на наши трибуны. А мы ведь работаем прежде всего для наших детей и болельщиков, чтобы им было интересно.