Белорусская федерация гандбола провела очередной исполком. На нем рассматривались текущие вопросы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Заслушали доклады об открытии отделений в Новогрудке и Островце, о создании двух команд, Минского областного клуба и «МАЗ-Орша». А также обсудили общее положение дел.

Но была у мероприятия изюминка. Перед заседанием участники побывали на экскурсии. Делегаты со всех областей посетили ряд столичных предприятий. Подобная традиция существует в федерации уже не первый год. Важно, чтобы люди из сферы спорта знали о реальном положении дел в других отраслях.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Все должны понимать, что если у нас работает промышленность, если у нас работает сельское хозяйство и везде есть прибыль, если у нас ничего не загублено, то тогда будет и спорт, и культура, и образование, и наука. И это очень важно, чтобы народ видел, что если в промышленности люди стоят в цехах и дают продукцию, которая идет на экспорт в десятки других стран, то и мы должны работать так, чтобы на международных соревнованиях давать результаты и не плестись в хвосте, а быть впереди.

Надежда Лазаревич, председатель Минской городской федерации гандбола:

Мы готовим детей со школы. Мы их воспитываем спортом, мы насыщаем знаниями спортивными, у нас есть бесплатные для участников, детей детские лагеря летние. Это тоже немаловажно. И оттуда мы выбираем лучших из лучших, которые потом представляют нашу страну на международном уровне в виде известных гандболистов не только в Республике Беларусь.

Исполкомы федерации проходят не только в столице. Поэтому такие экскурсии продолжатся. Возможно, примеры успешной работы в промышленности могут быть воплощены и в спорте.