«Один-два мяча всё решали». Чем запомнился гандбольный сезон – 2023? Подвели итоги с Владимиром Коноплёвым

Новости Беларуси. В Бресте состоялась внеочередная конференция Белорусской федерации гандбола, на которой была принята новая редакция устава Федерации, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. В устав включен новый раздел, регламентирующий деятельность попечительского совета. Отдельной главой прописаны вопросы функционирования региональных подразделений. В рамках конференции был назначен новый главный тренер женской национальной команды. Им стал Валерий Певницкий. Также на конференции было утверждено положение о чемпионате Республики Беларусь. Когда сезон завершен, есть о чем поговорить предметно. Именно поэтому мы пригласили нашу в студию председателя Белорусской федерации гандбола Владимира Коноплева. «Мы по соотношению сил практически одинаковые». О матчах с Россией

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Я бы хотел сказать следующее, учитывая ту ситуацию, которая сложилась, мне в память врезались слова нашего Президента, который сказал: раз так произошло, то играйте с теми, кто хочет с вами играть. И добавил: и выигрывайте. Юлия Силипицкая, СТВ:

Но мы же можем выигрывать? Владимир Коноплев:

Вот в этом плане мы и построили свою дальнейшую работу и на уровне клубов, и на уровне сборных самых разных возрастов. И юниоры, и молодежка, и национальная сборная. У нас произошли прекраснейшие игры с российской командой мужской. Юлия Силипицкая:

Вы про спарринги? Владимир Коноплев:

И в России, и здесь, спарринги, да. Почему нам с ними хорошо – потому что мы по соотношению сил практически одинаковые. Раньше мы были немножко по рейтингу выше них, теперь они выше нас после последних чемпионатов. Но это все условно. И когда на уровне национальных сборных участвуют еще и легионеры, зритель идет. У нас на «Чижовке», когда проводили первый день, было более 5 000 зрителей, то во второй день – более 6 000. Мы очень хорошо поработали с регионами, губернаторами, конкретными руководителями. И все детки, которые занимаются гандболом со всех регионов Беларуси, были на этих двух играх. Если взять все турниры, которые мы провели за это время, то, наверное, их было гораздо больше (я даже взял с собой специально документ, чтобы показать статистику), чем до тех событий, которые не позволили и не позволяют нам участвовать в чемпионатах.

«SEHA-лига – это, конечно, наша радость в этом году» Юлия Силипицкая:

Кстати, очень многие виды спорта говорят об этом, что больше стало турниров. Владимир Коноплев:

Больше. И делаем все возможное, что бы наши спортсмены – от детей до взрослых – не почувствовали себя ущербными в этом плане. У нас география от Кузбасса до Бреста, представляете. Россияне приезжают за тысячи километров к нам, чтобы поиграть, посмотреть. А это же и пропаганда нашего образа жизни. Меня СКА, конечно, очень порадовал, он во всех сезонах радует. Юлия Силипицкая:

Упартые такие молодые. Владимир Коноплев:

Но я в этом сезоне больше порадовался за команду «Мешкова». Почему – потому что для меня все команды равноценны. А команда «Мешкова», смотрите: Подшивалов заиграл, Юринок с приходом нового тренера заиграл, Алехин Коля заиграл, Баранов держится, как и всегда. Это все игроки сборной. А я, когда играют, смотрю на игроков сборной и болею, потому что я за сборную отвечаю. Когда была третья игра, и на последней секунде в ворота… Юлия Силипицкая:

Это же просто валидол! Я видела Крайнова, видела за кадром его. Это, конечно, красиво.

Владимир Коноплев:

И то же самое на SEHA-лиге. В финале. Это не игра, это песня. Все-таки европейские команды не смогли приехать, хотя очень хотели. Мы на них не в обиде, зато две российские, две белорусские команды оказали в финале. Ощущение было очень радостное. Финал проходил на уровне открытия чемпионата мира, Европы, со всей этой атрибутикой. Юлия Силипицкая:

Позволяло настроиться на ответственный, высокий уровень, да? Владимир Коноплев:

Приятно было, что и болельщики СКА были, и болельщики БГК были на этих играх. SEHA-лига – это, конечно, наша радость в этом году. И я рад, что так получилось. Конечно, две белорусских команды в финале, это уже обо всем говорит. Но это не значит, что россияне в чем-то слабее. Дело случая. Юлия Силипицкая:

Нет, нет, понятно. В игровых видах спорта всегда так. Владимир Коноплев:

Те, кто внимательно смотрел, один-два мяча все решали. И в предварительных играх, и в этих играх. Я давно не видел нашего Крайнова таким радостным, как когда он выигрывал «Чеховских медведей». Новые положения в правилах – что изменилось? Юлия Силипицкая:

Этот сезон чемпионатов вам каким-то образом порадовал? Владимир Коноплев:

Еще бы, конечно порадовал. Юлия Силипицкая:

А чем порадовал?

Владимир Коноплев:

Мы ввели в наш 31-й чемпионат новые положения о плей-офф и о серии игр до трех побед. И белорусские физкультурные университеты, БГУФК и «Гомель» – только пятая игра определила победителей. 2:2 и пятая игра. И «Гомель» там на последних секундах вырвал с перевесом 1-2 мяча. Юлия Силипицкая:

Но это же не разовая, это в течение всего сезона были такие игры достаточно частые. Владимир Коноплев:

Проходных игр не было ни одной. Юлия Силипицкая:

О чем это говорит? Владимир Коноплев:

Надо просто выбрать правильное направление. И его придерживаться до определенного момента, пока не появится что-то новое, лучшее. Хотя это не новое, но я это позаимствовал из хоккея, когда посмотрел, какие игры были между «Металлургом» и в прошлом сезоне, и в том сезоне. Как улучшить игру у женщин? Юлия Силипицкая:

А на женские чемпионаты ходите? Что бы отметили?

Владимир Коноплев:

Хожу, конечно, на женские. Женские чемпионаты, когда играют наши лидеры, да даже не лидеры, они еще более интересные, чем игры мужские. Женская игра вся на эмоциях. А вообще, кто гандбол глубоко знает, там аутсайдер, если настроится, может выиграть лидера. А игры между БНТУ и «Гомелем», которые последние 6-8 лет борются за первое место, я бы этим двум командам, потому что при победе у них всегда не больше 1-2 мячей, давал бы два первых места. По женщинам радует, что мы не остановились на месте. И вот те спарринги, которые произошли на уровне юношеских, юниорских и национальных команд, первый раз мы россиянам очень сильно проиграли. Мы увидели, что надо: россиянки в результате того, что они гораздо более натренированные, играли против наших девчат налегке. Чисто физически они были сильнее. А нам, чтобы достойно сыграть, приходилось выкладываться из последних сил. Поэтому я тренерам сказал: смотрите на уровень подготовки, какой должен быть. Физической подготовки. И специальной тоже. Они по всем параметрам превосходят нас. Радует, что 7-8 наших игроков играют в хороших командах. Ряд стали чемпионками России, серебряные призеры есть. И остальные играют в хороших командах. Для сборной это хорошо. Для клубов – если у нас не будет достойного финансирования, будет, как и в других видах спорта, огромнейший отток в Россию. Чемпионат становится более блеклым, но для национальной сборной – они там получают практику. И это хорошо. Вот палка о двух концах. «Ахиллесова пята – это малый набор команд». Что ещё дополнить наш гандбол? Юлия Силипицкая:

Что бы вы в чемпионате улучшили?

Владимир Коноплев:

Ахиллесова пята – это малый набор команд. Даже когда приезжал в 2019 году на открытие зала спортивного на Бурдейного, который я построил, Мустафа… Я его провез по всем спортивным объектам. Он мне говорит: Владимир, у вас можно проводить Олимпийские игры по спортивным сооружениям. Но, говорит, тебе, чтобы гандбол улучшить, надо, чтобы у тебя было минимум 12 команд. Я с ним согласен полностью. Пошли другим путем. Наших лучших игроков отдавать в лучшие чемпионаты, лучшие клубы. Гайдученко у меня во Франции, Кулеш в Германии, Королек в Польше, Вайлупов в Венгрии. Ребята играют. Гирик, Рудь и Жила стали чемпионами России. То, что нам удалось в этом году, это, конечно, очень радует и заставляет еще больше работать, чтобы не было спада в следующем году. Юлия Силипицкая:

Какая мотивация в этом? Мы сказали, что много стартов. Это и есть мотивация игроков в силу сегодняшней ситуации или есть еще что-то? Владимир Коноплев:

Обидно, что мы не можем участвовать ни в Европе, ни в мире. Юлия Силипицкая:

Обидно, но все же заканчивается, мы же это понимаем.

Владимир Коноплев:

Все заканчивается, поэтому мы на это и работаем, чтобы ребята в этот промежуток времени смогли достойно играть, быть в хорошей спортивной форме. И сейчас мы дорабатываем суперсерию с россиянами, мы предварительно переговорили. Кубок придумать надо. Я с Шишкаревым уже разговаривал. Идею Шевцов подал. Он говорил с главным тренером сборной России. Допустим, у нас есть окно в октябре. Неделя. Приезжаем в Беларусь, играем, допустим, одна игра – Брест, другая – Минск, третья – Могилев. Потом следующее окно в январе. Там играем. Даже если два окна сделать, мы двое сборов закрываем. И обязательно, чтобы были легионеры. Третье окно у нас свободное в марте. Тоже легионеры могут приехать. Четвертое окно – май, но там у нас и SEHA-лига, и Кубок, и чемпионат. Вот эти вопросы надо обсуждать... Юлия Силипицкая:

Это, может быть, на следующий сезон? Владимир Коноплев:

Это в этом сезоне мы хотим, который будет новый. Хотим на уровне сборных опробовать. «Прежде всего, надо попасть сначала в финал» Юлия Силипицкая:

Если открывают окно и нам разрешают, в общем-то, выступать на международных стартах в национальной команде, задачи будут ставиться по факту или уже они стоят как таковые?

Владимир Коноплев:

Необходимо учитывать то, что мы, как говорится, уже ушли из группы… Юлия Силипицкая:

И нам надо начинать. Владимир Коноплев:

Нужно будет снова начинать с низов. А так как это Европа, на Европе сложнее, чем на мире. Потому что весь гандбол сосредоточен в Европе. Естественно, прежде всего, надо попасть сначала в финал, попадать в финал Европы, мира, а потом уже ставить дальше задачи. Юлия Силипицкая:

Финал Европы на сегодня с учетом того, что у нас достаточно много сильных игроков – мы про мужской говорим сейчас сегмент – реально? Владимир Коноплев:

Реально, конечно. Юлия Силипицкая:

Конференция. Она возникла по каким причинам? «Ввели новое о любительском гандболе, об инвалидах, о ветеранах»

Владимир Коноплев:

Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что жизнь не стоит на месте. И законы постоянно требуют дополнений, изменений и так далее. То же самое и устав Федерации. Оставили основу ту же самую, но ввели новое о любительском гандболе, об инвалидах, о ветеранах. Обязательно о нравственном обучении и идеологическом обучении. Сам устав получился объемнее практически в два раза. Это не пустые слова, а мы все конкретизировали, привели в соответствие с теми требованиями, которые нам предъявило Министерство юстиций. Работа была хорошая, и было очень активное обсуждение. В обсуждении приняли участие все регионы. Снизу. Вносили свои поправки. Иногда дело до смешного доходило. Юлия Силипицкая:

То есть вы прислушивались к регионам? Владимир Коноплев:

Как же не прислушиваться? Юлия Силипицкая:

Какие новые проекты ожидают белорусский гандбол в следующем сезоне? «Развитие детского спорта – это для нас очень важно» Владимир Коноплев:

Все новое – это хорошо забытое старое. Об одном из проектов я вам уже сказал. Суперсерия между национальными сборными. Юлия Силипицкая:

Что-то еще будет такое знаковое? Владимир Коноплев:

Опять-таки, та же самая SEHA-лига с привлечением китайской команды. Они нам дают… Юлия Силипицкая:

Возможность расшириться.

Владимир Коноплев:

Да. Пока достаточно. Возможно, мы в SEHA-лигу еще сможем и команды со Средней Азии где-то подтянуть, с арабского мира. Работа в этом плане ведется. И опять-таки, развитие детского спорта – это для нас очень важно. Такие, как Zubr Cup, «Ваверка кап», «Стремительный мяч». Я хочу сказать, что, естественно, Федерация все бы это сама не вытянула. Допустим, нам огромную помощь по «Стремительному мячу» оказал Президентский спортивный клуб. И оригинально, и интересно. Финальные эти игры проходили. Юлия Силипицкая:

И очень сильно востребован. С каждым годом больше интереса проявляют. Владимир Коноплев:

Участвуют все больше и больше команд. Zubr Cup – 70 команд участвовало, около 1 500 участников. Мы знаем, что они потратили 300 тысяч белорусских рублей в течение всего года, то тот же самый Крайнов вместе со СКА на проведение детских турниров, разных мероприятий, связанных именно с детьми – 420 тысяч. Юлия Силипицкая:

То есть надо все-таки вкладываться именно в детский спорт достаточно.

Владимир Коноплев:

И мы, выполняя все вот эти указы и олимпийского комитета, и Президента, стараемся это делать на соответствующем уровне. Поэтому, как говорится, завершая, один в поле не воин. А вот когда есть олимпийский комитет, когда есть понимание со стороны Министерства спорта, ПСК, местных органов власти – тогда и складывается хорошая работа и хороший результат. Юлия Силипицкая:

Идеальный белорусский гандбол. «Чтобы сборная была в семерке-восьмерке лучших команд Европы и мира» Владимир Коноплев:

Идеальный белорусский гандбол – это чтобы в мужском чемпионате было 15 команд, в женском чемпионате 12 команд. И чтобы наши клубы такие, как БГК, СКА выходили в финальную часть европейских первенств. Сборная была в семерке-восьмерке лучших команд Европы и мира. Юлия Силипицкая:

Вот это будет идеально. Пока. Владимир Коноплев:

Пока идеально.