«В нашем клубе нет легионеров». В «СКА-Минск» открыли новый сезон

Новости Беларуси. Гандбольный клуб «СКА-Минск» организовал торжественную линейку, приуроченную ко Дню знаний и началу нового спортивного сезона. Во Дворце спорта «Уручье» в торжественной обстановке собрались самые юные «армейцы» и игроки основной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала функционеры подвели итоги года. Прошлый сезон для СКА оказался удачным. Все их команды смогли как минимум добраться до пьедестала почета в своих первенствах. Такие результаты не остались без внимания. Лучшие игроки были отмечены. Не забыли и про тренеров – они удостоились отдельной награды. Помимо этого, были представлены воспитанники детско-юношеской спортивной школы, которые продолжат выступление в фарм-клубе СКА. Эти контракты – первые профессиональные в их карьере. Для клуба такая преемственность очень важна.

Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:

В нашем клубе нет легионеров. Соответственно, мы даем шанс нашим белорусским ребятам поспасть в основную команду. Вы видите, что практически каждый год мы пять-шесть человек подписываем на контракты в клуб, именно своих воспитанников. Добавляя еще ребят из разных регионов страны. Сохранили костяк молодых ребят, добавили своих воспитанников еще в основную команду, поэтому, думаю, все получится.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Уже одно только то, что из подрастающего поколения не извне (не из Африки, Азии, Южной Америки), а именно наши белорусы по пять, по шесть человек пополняют основную команду. А те, кто уже достойно поиграли, заявили о себе на мировом уровне, уходят играть в ведущие клубы Европы, то есть фактически всего мира. Вот это основные показатели работы клуба.