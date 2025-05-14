Отчетно-выборная конференция Белорусской федерации гандбола прошла в НОК

Владимир Коноплев продолжит возглавлять Белорусскую федерацию гандбола. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции, которая состоялась в штаб-квартире НОК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За Владимира Николаевича на посту председателя проголосовало 76 делегатов. Он руководит федерацией с 2006 года и внес огромный вклад в становление отечественного гандбола. Его системная работа была отмечена как спикерами собрания, так и представителями Министерства спорта нашей страны. За последние 4 года география популярной игры заметно увеличилась, появились и новые старты. Суперкубок позволяет зрителям увидеть в деле сильнейшие и мужские, и женские команды Беларуси. В следующем четырехлетии федерация продолжит воплощать свою концепцию в жизнь.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Мы выполнили те задачи, которые ставило перед нами государство, Президент. За 2024 год мы смогли благодаря поддержке местной власти организовать два клуба в Минской области, Витебской. Так и дальше будем работать. Есть понимание с нашим ГУОР. И, возможно, в следующем уже году, когда будет выпуск, у нас в одном из регионов появится еще одна мужская гандбольная команда. У меня командный метод работы. У нас команда сработала очень хорошо. Я благодарен Барбашинскому Андрею Станиславовичу, Репкину Сергею Борисовичу. Такой сплав очень хороший. И благодарен, что они согласились в случае моего избрания быть снова заместителями.

Также был утвержден и исполнительный комитет, в его составе продолжат работу олимпийский чемпион Андрей Барбашинский, а так же ректор БГУФК Сергей Репкин. На конференции был представлен и новый главный тренер женской сборной Беларуси. Им стал известный наставник Игорь Папруга, который сменил на посту Валерия Певницкого.