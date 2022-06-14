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В Федерации гандбола подвели итоги игрового сезона. Как будут проходить игры 2022/23?

14 июня 2022 16:26
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Новости Беларуси. Состоялось заседание исполкома Белорусской федерации гандбола, на котором были подведены итоги минувшего игрового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Федерации гандбола подвели итоги игрового сезона. Как будут проходить игры 2022/23?-1

В целом работа гандбольной отрасли в прошлом сезоне признана удовлетворительной. Были озвучены ошибки и недочеты, а также предложены пути их устранения. С будущего сезона изменится формат проведения чемпионата как у мужчин, так и у женщин. К слову, новый сезон 2022/23 планируется открыть матчами за Суперкубок. Что касается чемпионата, если ранее команды играли по круговой системе, теперь соревнования будут проходить в три этапа.  

В Федерации гандбола подвели итоги игрового сезона. Как будут проходить игры 2022/23?-4

Сергей Кот, главный судья соревнований:  
Говоря уже о чемпионате, который мы сейчас утвердили: шесть команд в первом дивизионе. Они сыграют на первом этапе четырехкруговой турнир, распределятся по местам. И после этого, это будет примерно апрель, начнутся матчи плей-офф.  

В Федерации гандбола подвели итоги игрового сезона. Как будут проходить игры 2022/23?-7

В женском чемпионате увеличится количество команд – с 8 до 13 – и появится второй дивизион. Из нововведений отметим, что финальные серии матчей у женщин будут проводиться до двух побед, у мужчин – до трех. В следующем сезоне планируется особое внимание уделить детскому спорту. Сегодня важна не только массовость, но и качество, подчеркнул в своем выступлении председатель федерации Владимир Коноплев. Необходимо активизировать работу СДЮШОР в регионах и поднимать образование тренерских кадров на всех уровнях. Нужно идти в ногу со временем. И в век современных технологий необходимо как клубам и спортивным школам, так тренерам и спортсменам более активно осваивать работу в интернет-пространстве при помощи передовых спортивных программ.  

# Гандбол # Сергей Кот # Владимир Коноплев # Фотофакт

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