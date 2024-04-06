Команда Президента в шаге от победы в Республиканской хоккейной лиге

С историческим событием для белорусов в космосе совпало начало титульного раунда Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько минут до стартового вбрасывания на экране табло «Олимпик-Парка» было показано возвращение первой женщины-космонавта Беларуси на Землю. Зал в буквальном смысле слова ликовал.

Так начался первый поединок за главный хоккейный трофей среди любительских команд. По накалу страстей матч не уступал регулярным встречам чемпионата страны в Экстралиге, скорости зашкаливали!

Глава государства, выходя на лед, своим примером мотивировал как свою дружину, так и соперников. Игроки старались демонстрировать все свое мастерство. В итоге поединок завершился со счетом 5:2 в пользу дружины Президента. Среди болельщиков всегда много спортсменов, но финальная серия вызвала особый интерес у маститых атлетов.

Мой тренер Вячеслав Сергеевич Фадеев, я за него очень сильно болею. Мне очень нравится белорусский хоккей. Пусть победит сильнейший.

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня меня эмоции переполняют и душа разрывается на две части, потому что играет моя родная команда Минской области, а также команда Президента. Поэтому пусть победит лучший и сильнейший.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Практически бываю на всех играх, и все они очень интересные. Традиционно Минская область, наверное, одна из самых сильнейших областей, которая наиболее достойно оказывает сопротивление команде Президента. Игра идет на одном дыхании. Победит тот, у кого больше окажется выносливости и спортивного здоровья. Мне и одна, и вторая команда нравятся, я сегодня болею за тех, кто победит. Лучшими игроками матча стали Артем Каркоцкий и Виталий Марченко. Следующая встреча намечена на 13 апреля.