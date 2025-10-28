В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?

В Минске состоялось заседание исполкома белорусской федерации гандбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На мероприятии побывала Юлия Силипицкая.

Гандбол – вид спорта, который интригует и притягивает зрителя. Тренеры и спортсмены не мыслят себя без любимого дела. К сожалению, в современных реалиях Белорусские национальные команды все еще находятся под международными санкциями, но наши ребята время не теряют и в соревновательном календаре у них ряд турниров с зарубежными дружинами. Вот и сейчас Минск примет с 31 октября по 12 ноября международный товарищеский турнир среди сборных дружин. Поединки пройдут на «Чижовка-Арене».

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

В этом году предполагалось, что будут участвовать команды Ирана, Ирака, Беларуси, России, но так получилось, что Иран в последний момент отказался по финансовым возможностям. Будет две команды Беларуси: главная наша команда и вторая из наших талантов. Всех приглашаю, вход бесплатный, думаю, что будет интересно. Для нашей детворы будут организованы разные спортивные игры. На рабочем заседании федерации была насыщенная повестка. Отчеты о проделанной работе и о планах на будущее давали главные тренеры Игорь Папруга и Юрий Шевцов. Женский коллектив может похвастаться победами над Сборной России и Казахстана. А у парней есть два полноценных состава, которые и представят страну на предстоящем старте.