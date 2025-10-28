В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?

В Минске состоялось заседание исполкома белорусской федерации гандбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На мероприятии побывала Юлия Силипицкая.
В Минске состоялось заседание исполкома белорусской федерации гандбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На мероприятии побывала Юлия Силипицкая.
Гандбол – вид спорта, который интригует и притягивает зрителя. Тренеры и спортсмены не мыслят себя без любимого дела. К сожалению, в современных реалиях Белорусские национальные команды все еще находятся под международными санкциями, но наши ребята время не теряют и в соревновательном календаре у них ряд турниров с зарубежными дружинами. Вот и сейчас Минск примет с 31 октября по 12 ноября международный товарищеский турнир среди сборных дружин. Поединки пройдут на «Чижовка-Арене».
Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
В этом году предполагалось, что будут участвовать команды Ирана, Ирака, Беларуси, России, но так получилось, что Иран в последний момент отказался по финансовым возможностям. Будет две команды Беларуси: главная наша команда и вторая из наших талантов. Всех приглашаю, вход бесплатный, думаю, что будет интересно. Для нашей детворы будут организованы разные спортивные игры.
На рабочем заседании федерации была насыщенная повестка. Отчеты о проделанной работе и о планах на будущее давали главные тренеры Игорь Папруга и Юрий Шевцов. Женский коллектив может похвастаться победами над Сборной России и Казахстана. А у парней есть два полноценных состава, которые и представят страну на предстоящем старте.
Юрий Шевцов, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по гандболу:
Круг кандидатов в сборную стал гораздо больше и это наша цель. На сегодня в национальной команде большое количество легионеров и мы очень рады, что в свое время федерация во главе с Коноплевым приняла это решение, что мы можем отпускать. И, смотрите, дело случая, что в этот санкционный период ребята получают игровую практику, и это плюс для белорусского гандбола.
Работа национального тренера в Беларуси совсем изменилась, у нас нет таких огромных сборов, у меня для подготовки к этому турниру есть четыре тренировки.
– Справитесь?
– Надеюсь.
Также в конце года наши парни отправятся в Катар, где состоится товарищеский матч, а девушки уже 1 ноября поспорят за награды в Марокко, на которые претендуют шесть коллективов. Так что вопреки всем обстоятельствам у белорусов игровая практика есть.