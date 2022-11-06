«Это новый опыт». В белорусском гандболе появились зарубежные команды

Новости Беларуси. В белорусском гандболе в отечественных чемпионатах появились новые заморские дружины. Если к российским командам все привыкли, то коллектив из Поднебесной весьма контрастировал, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Наталия Нерода, корреспондент:

В мужском чемпионате Беларуси вовсю осваивается новичок. В Беларусь прилетел «Аист Китая». Осмотрелся, прижился и заиграл. Теперь гости из Поднебесной осваивают гандбольные уроки в противостоянии с сильнейшими командами Беларуси.

Команда-дебютант в нашем чемпионате играет всего два месяца. Из восьми матчей «Аист Китая» в шести потерпел поражения, в одном одержал победу и один завершил вничью. Несмотря на столь бледную статистику, в поединках с китайской дружиной белорусским соперникам скучно не бывает. Тем более в составе «Аиста Китая» много потенциальных сборников.

Олег Шарейко, главный тренер ГК «Аист Китая»:

У нас все такие игры, мы стараемся держать напряжение до конца игры. Я так понимаю, многие попадут в сборную, но сейчас у них основные игроки на позиции левого полусреднего, вратаря, крайних игроков находятся в России, кто-то в ЦСКА, кто-то в «Донских казаках».

Китайские гандболисты – фактурные, крепкие. Пока в основе атакующей мощи лежит силовой потенциал. Комбинационные узоры – в стадии осмысления и освоения.

Чен Сю, разыгрывающий ГК «Аист Китая»:

Уровень вашего чемпионата очень высокий. Мы приехали сюда, чтобы учиться гандболу, современным подходам к игре. Тренер Олег научил нас многим новым упражнениям, показал разнообразные комбинации.

Олег Шарейко:

Это новый опыт, всегда интересно попробовать себя. Во-первых, с иностранной командой, которая не владеет нашим языком, я не владею китайским. Мне бывает интересно. Мне кажется, что потенциал у этих игроков есть, и мы постараемся его еще раскрыть. И соответственно, у всей команды есть еще.

Оценка потенциала – это актуальная тема не только для отдельно взятой китайской команды в белорусском чемпионате, но и для взаимного сотрудничества федераций двух стран: Беларуси и России. На фоне международной засухи живительным источником стали товарищеские поединки женских сборных Беларуси и России. Россиянки, серебряные призеры токийской Олимпиады, победили в двух матчах. В первом наши землячки уступили со счетом 26:35, во втором матче белоруски проиграли 22:33. Несмотря на это, наша команда старалась максимально усложнять своим оппоненткам путь к победе.

Людмила Бодниева, главный тренер женской сборной России по гандболу:

Игры показали, что для нас это действительно нормальный полноценный спарринг. Я думаю, если весной получится поиграть со сборной Беларуси в полном составе, будет еще интереснее. Я бы отметила их нацеленность на ворота. То, что мы отмечали, когда готовились к сборной Беларуси, что действительно игроки задней линии очень агрессивно настроены на ворота, что является, наверное, большим плюсом, и взаимодействие с линейными.

Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Уровень сборной России повыше нашего, мы только к ним подтягиваемся. Нам необходимо просто-напросто поверить в свои силы прежде всего, потому как по своим физическим особенностям мы не слишком отстаем. Мы отстаем в опыте, в количестве наигранных игр. Команды попрощались, но обещали вновь встретиться весной. Безусловно, различные форматы сотрудничества белорусско-российских отношений будут полезны для обеих сторон. Но организовать спарринги мужских национальных команд Беларуси и России оказалось более проблемной задачей.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

С российской командой, к сожалению, у них все так складывается, что там очень большую роль играют клубы. Если клубы отпустят, может быть, к концу года сыграем. Нет, так в начале следующего года мы с россиянами обязательно сыграем. Я с Шишкаревым шутил: вы немножко вдаль смотрящая, зная, что женская сборная сильнее белорусской, то привезли, а как ребята должны были приехать, у вас мобилизация или еще что-то такое. Там бы совершенно все по-другому смотрелось, в крайнем случае была бы равноценная ничья. Ветер перемен по весне ворвался и в стан мужской дружины. Должность старшего тренера сборной опытного Игоря Папруги занял Дмитрий Никуленков. По словам руководителя федерации Владимира Коноплева, возможно, стоит ожидать новых преобразований. Наша мужская команда протрубит сбор в декабре.