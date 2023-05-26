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Детский турнир по гандболу «Стремительный мяч» выиграли минчане

26 мая 2023 19:17
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Новости Беларуси. «Стремительный мяч» в руках минчан. В Жлобине в финальной серии детского турнира по гандболу принимали участие восемь команд 2008-2009 годов рождения из всех регионов Беларуси и Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Детский турнир по гандболу «Стремительный мяч» выиграли минчане-1

Борьба шла в течение трех дней по круговой системе. Несмотря на юный возраст, ребята демонстрировали интересную и эмоциональную игру. «Стремительный мяч» – проект Президентского спортивного клуба, здесь в первую очередь просматривается резерв. Отметим, в поле зрения специалистов после этого турнира попало сразу девять игроков. 

Детский турнир по гандболу «Стремительный мяч» выиграли минчане-4

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола: 
А я хочу сказать, что соревнования удались во всех отношениях. Во-первых, Жлобин – это давно для нас решившийся город, здесь тепло принимают. Я, присутствуя сегодня на трибуне игр, буквально визуально посмотрел, что есть потенциал. Буквально три-четыре года, и я думаю, что уже не только юношеская сборная, как руководители этих команд, мальчиков, но и у девочек то же самое, уже присмотрели себе игроков. 

Детский турнир по гандболу «Стремительный мяч» выиграли минчане-7

Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и памятными подарками. Но самое главное – ребята смогли получить игровую практику и мотивацию продолжать играть в гандбол. 

# Гандбол # Владимир Коноплев # Фотофакт

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