Детский турнир по гандболу «Стремительный мяч» выиграли минчане

Борьба шла в течение трех дней по круговой системе. Несмотря на юный возраст, ребята демонстрировали интересную и эмоциональную игру. «Стремительный мяч» – проект Президентского спортивного клуба, здесь в первую очередь просматривается резерв. Отметим, в поле зрения специалистов после этого турнира попало сразу девять игроков.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

А я хочу сказать, что соревнования удались во всех отношениях. Во-первых, Жлобин – это давно для нас решившийся город, здесь тепло принимают. Я, присутствуя сегодня на трибуне игр, буквально визуально посмотрел, что есть потенциал. Буквально три-четыре года, и я думаю, что уже не только юношеская сборная, как руководители этих команд, мальчиков, но и у девочек то же самое, уже присмотрели себе игроков.