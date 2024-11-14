Учёные НАН Беларуси и Объединённого института ядерных исследований обсудили перспективы взаимодействия

Разработки новых материалов и адресная доставка лекарств с помощью нанообъектов – такие проекты уже связывают ученых Национальной академии наук Беларуси и Объединенного института ядерных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых авторитетных профильных организаций в мире. В эти дни эксперты работают в Минске. Главная цель визита – нащупать точки взаимодействия.

Направлений для совместной работы немало. Для наших ученых особенно интересен опыт российских коллег по обеспечению безопасности в области ядерной энергетики. В перспективе Беларусь намерена присоединиться к реализации инновационного проекта по изучению климата, который уже поддержали в десятках государств. Стоит отметить, что наши научные институты участвуют практически во всех крупных программах Объединенного института ядерных исследований. Сейчас тестируют уникальный сверхпроводящий коллайдер под названием NICA. Благодаря этой разработке ученые смогут узнать больше о нейтронных звездах и зарождении Вселенной.

Григорий Трубников, директор Объединенного института ядерных исследований (Россия): Без Беларуси этот проект просто бы не состоялся. Белорусские инженеры и ученые уже помогли создать этот проект. Мы его запускаем. В этом году мы технологический пуск сделали, в следующем году уже начинается эксперимент.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Беларусь работает с самого начала образования этого института, это много десятилетий назад. И после развала Советского Союза мы подтвердили свое участие.

Отметим, история сотрудничества НАН Беларуси и Объединенного института ядерных исследований насчитывает уже порядка 65 лет. И с каждым годом число взаимных визитов специалистов растет. В 2023-м их насчитывалось более 150.