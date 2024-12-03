Косинец: надо услышать и НАН, какие будут доводы со стороны учёных

В новую пятилетку наука во всех ее формах – академической, отраслевой и вузовской – должна войти практико-ориентированной, а ее результаты – отвечать запросам реального сектора экономики. Об этом заявил Президент на встрече с рабочей группой по вопросам анализа деятельности Академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая группа определила ряд ключевых действий, которые поспособствуют решению имеющихся вопросов. Во-первых, утверждение на уровне главы государства приоритетных направлений научной деятельности, уже на их основе на будущую пятилетку будут формироваться госпрограммы научных исследований. Соответствующий проект указа после доработки внесут на рассмотрение Президента. Во-вторых, предлагается поручить Совету министров организовать контроль за наличием в отраслевых стратегиях ведомств научно-технического блока.

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания: Главой государства поставлена задача – кулуарно обсуждать эти вопросы. Только на заседании рабочей группы, Комитета госконтроля, хотя я вам хочу сказать, что мы очень плотно работали, и вся информация, которая озвучена председателем Комитета государственного контроля, абсолютно объективна. Здесь нет даже ни одной соринки, которая была бы брошена на тень Национальной академии наук или какой-то был субъективизм. Все абсолютно объективно, честно, и это мнение не председателя Комитета госконтроля – это коллективный труд. Но, соответственно, надо услышать и Национальную академию наук. Какие будут доводы со стороны ученых?

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Есть, конечно, недостатки. Есть недостатки. Мы знаем, конечно, и сегодня о них говорилось. Это где-то и недостаток финансирования, и масштабирования наших разработок, и более широкое внедрение, и связь с отраслями и предприятиями более тесная, более результативная, более продуктивная связь, и с тем, чтобы ученые больше зарабатывали. Да, где-то стояла задача, что ученым надо больше платить. Но Президент правильно говорит: а где источник? Надо деньги зарабатывать. Просто же так деньги не могут раздаваться. Но мы полагаем, что мы сможем. Все, о чем здесь говорилось, в оперативном плане готовы проанализировать и сможем внедрить.

Сегодняшнюю встречу можно считать промежуточной, в скором времени состоится собрание в расширенном составе: с учеными и членами правительства, чтобы совместно определиться, как будем жить дальше и какими путями будем развивать научную отрасль. Подробности – в следующем эфире.