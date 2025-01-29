Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки

Уникальное оборудование с помощью инновационных технологий помогает увеличивать прочность металлических материалов. Это самая большая в Беларуси вакуумная установка, которая может пропускать одновременно до полутора тонн материала. Производственный участок – хорошее подспорье для наших промышленных гигантов.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси: Наши машиностроительные предприятия давно ждали это производство, потому что оно обеспечивает упрочнение всех комплектующих, деталей и так далее. Повышает их надежность и долговечность для повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Замечательно, что мы создаем и компетенции, и технологии и что у нас есть молодые специалисты, которые развиваются, которые создают для нашей страны уникальные продукты. И, конечно же, Мингорисполком не может в стороне стоять, когда мы понимаем, что в дальнейшем это будет доходная часть для бюджета города Минска, это создание новых рабочих мест.

Сотрудничество промышленных предприятий и отечественной науки – приоритет, на который не раз акцентировал внимание глава государства. В 2025 году инновационные проекты, разработанные учеными НАН, будут реализованы сразу на нескольких крупнейших столичных производствах.