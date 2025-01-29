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Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки

29 января 2025 10:33
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Ученые физико-технического института НАН Беларуси открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки-2

Уникальное оборудование с помощью инновационных технологий помогает увеличивать прочность металлических материалов. Это самая большая в Беларуси вакуумная установка, которая может пропускать одновременно до полутора тонн материала. Производственный участок – хорошее подспорье для наших промышленных гигантов.

Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Наши машиностроительные предприятия давно ждали это производство, потому что оно обеспечивает упрочнение всех комплектующих, деталей и так далее. Повышает их надежность и долговечность для повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

Белорусские учёные открыли новый научно-производственный участок высокотемпературной вакуумной термической обработки-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Замечательно, что мы создаем и компетенции, и технологии и что у нас есть молодые специалисты, которые развиваются, которые создают для нашей страны уникальные продукты. И, конечно же, Мингорисполком не может в стороне стоять, когда мы понимаем, что в дальнейшем это будет доходная часть для бюджета города Минска, это создание новых рабочих мест.

Сотрудничество промышленных предприятий и отечественной науки – приоритет, на который не раз акцентировал внимание глава государства. В 2025 году инновационные проекты, разработанные учеными НАН, будут реализованы сразу на нескольких крупнейших столичных производствах.

# Институт НАН Беларуси # Владимир Гусаков # Надежда Лазаревич # Белорусская наука

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