В космической программе «Комплекс-СГ» один из спутников будет белорусским – Пётр Витязь
Военное сотрудничество двух стран носит стратегический характер. Но тесно Беларусь и Россия работают по всем направлениям. Более 80 программ удалось реализовать за 25 лет, из них несколько десятков в сфере науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные проекты охватывают различные сферы: сельское хозяйство, микроэлектроника, атомная энергетика, космос, промышленность. Без договора о Союзном государстве не было бы такого научного взаимодействия и тесной интеграции, отмечают ученые.
Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы за 25 лет добились из того, что из почти разрушенной отсталой страны мы стали в один ряд с развитыми, прогрессивными, передовыми странами. Дальнейшее существование этого объединения интегрированного, и мы намечаем еще целый ряд программ, конечно, даст возможность нового прогресса в всех областях. Мы же ведь знаем, мы работаем в области и космоса, и союзного автомобиля, и новейших материалов, и биотехнологий, и аэропромышленных технологий, и так далее. В том числе кадров и потенциала. Поэтому надо ожидать тоже очень значимых результатов на будущее во всех сферах.
Вместе Беларусь и Россия работают над освоением космоса. Пожалуй, самый успешный проект в этой сфере – полет на МКС первой белорусской женщины-космонавта. Сейчас ученые двух стран работают над созданием многоспутниковой группировки для наблюдения за земной поверхностью и околоземным пространством.
Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:
Мы строим дальнейшие планы по развитию. Не только изучение ближнего и дальнего космоса, но и создание, развитие нашей белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Мы планируем включиться сейчас вот в рамках Союзного государства. Формируется, выполняется программа «Комплекс-СГ», где предусмотрен запуск трех спутников. Группировка – это впервые – в ближайшее время. А сейчас она выполняется, готовится. Один из этих спутников будет белорусский.
Приоритеты белорусских и российских ученых в научно-технической сфере четко согласованы. Это дает весомые результаты, выраженные в созданных новых образцах высоко-технологичной инновационной продукции, что подтверждает успех наших совместных программ.