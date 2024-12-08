В космической программе «Комплекс-СГ» один из спутников будет белорусским – Пётр Витязь

Военное сотрудничество двух стран носит стратегический характер. Но тесно Беларусь и Россия работают по всем направлениям. Более 80 программ удалось реализовать за 25 лет, из них несколько десятков в сфере науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместные проекты охватывают различные сферы: сельское хозяйство, микроэлектроника, атомная энергетика, космос, промышленность. Без договора о Союзном государстве не было бы такого научного взаимодействия и тесной интеграции, отмечают ученые.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы за 25 лет добились из того, что из почти разрушенной отсталой страны мы стали в один ряд с развитыми, прогрессивными, передовыми странами. Дальнейшее существование этого объединения интегрированного, и мы намечаем еще целый ряд программ, конечно, даст возможность нового прогресса в всех областях. Мы же ведь знаем, мы работаем в области и космоса, и союзного автомобиля, и новейших материалов, и биотехнологий, и аэропромышленных технологий, и так далее. В том числе кадров и потенциала. Поэтому надо ожидать тоже очень значимых результатов на будущее во всех сферах.

Вместе Беларусь и Россия работают над освоением космоса. Пожалуй, самый успешный проект в этой сфере – полет на МКС первой белорусской женщины-космонавта. Сейчас ученые двух стран работают над созданием многоспутниковой группировки для наблюдения за земной поверхностью и околоземным пространством.