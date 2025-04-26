Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м
От микроэлектроники и биотехнологий до искусственного интеллекта. О приоритетах развития белорусской науки говорили накануне на сессии Общего собрания НАН. Национальная академия наук развивается в соответствии с задачами, поставленными главой государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время исследования приобрели кардинально практикоориентированный характер. Сегодня наши ученые работают по множеству направлений.
В стране разработаны 12 программ фундаментальных исследований. При этом все труды белорусских ученых находят практическое применение. Только в 2024 году не менее 300 научных разработок успешно внедрили в разные отрасли белорусской экономики: на промпредприятиях, в сельском хозяйстве, здравоохранении. В последнее время фокус внимания ученых сместился в область микроэлектроники, где создаются новейшие транзисторы и совершенствуются лазерные приборы.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы за последнее время сосредоточили основное внимание на области микроэлектроники, на развитии новейших транзисторов и лазерных приборов. Поскольку новейшая микроэлектроника без лазеров невозможна. У нас здесь, можно сказать, ведущая мировая школа по лазерам и лазерной технике. Ни одна «умная» система, разрабатываемая для различных отраслей, без микроэлектроники не может развиваться и отвечать всем требованиям конкурентоспособности.
Что касается сферы АПК, глава государства ставил перед учеными конкретные задачи по созданию своих сортов сельхозкультур. Отечественные селекционеры активизировали работу. По словам Владимира Гусакова, качественные заменители заграничным образцам уже в процессе создания. Ведется и разработка биотехнологий. Ученые регулярно представляют новинки в группе стимуляторов роста растений, средств для защиты от вредителей и болезней. В целом белорусские ученые нацелены на максимальное удовлетворение любого запроса общества, экономики и государства.