Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м

От микроэлектроники и биотехнологий до искусственного интеллекта. О приоритетах развития белорусской науки говорили накануне на сессии Общего собрания НАН. Национальная академия наук развивается в соответствии с задачами, поставленными главой государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время исследования приобрели кардинально практикоориентированный характер. Сегодня наши ученые работают по множеству направлений.

В стране разработаны 12 программ фундаментальных исследований. При этом все труды белорусских ученых находят практическое применение. Только в 2024 году не менее 300 научных разработок успешно внедрили в разные отрасли белорусской экономики: на промпредприятиях, в сельском хозяйстве, здравоохранении. В последнее время фокус внимания ученых сместился в область микроэлектроники, где создаются новейшие транзисторы и совершенствуются лазерные приборы.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы за последнее время сосредоточили основное внимание на области микроэлектроники, на развитии новейших транзисторов и лазерных приборов. Поскольку новейшая микроэлектроника без лазеров невозможна. У нас здесь, можно сказать, ведущая мировая школа по лазерам и лазерной технике. Ни одна «умная» система, разрабатываемая для различных отраслей, без микроэлектроники не может развиваться и отвечать всем требованиям конкурентоспособности.