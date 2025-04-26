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Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м

26 апреля 2025 08:05
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От микроэлектроники и биотехнологий до искусственного интеллекта. О приоритетах развития белорусской науки говорили накануне на сессии Общего собрания НАН. Национальная академия наук развивается в соответствии с задачами, поставленными главой государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время исследования приобрели кардинально практикоориентированный характер. Сегодня наши ученые работают по множеству направлений.

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м-2

В стране разработаны 12 программ фундаментальных исследований. При этом все труды белорусских ученых находят практическое применение. Только в 2024 году не менее 300 научных разработок успешно внедрили в разные отрасли белорусской экономики: на промпредприятиях, в сельском хозяйстве, здравоохранении. В последнее время фокус внимания ученых сместился в область микроэлектроники, где создаются новейшие транзисторы и совершенствуются лазерные приборы.

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы за последнее время сосредоточили основное внимание на области микроэлектроники, на развитии новейших транзисторов и лазерных приборов. Поскольку новейшая микроэлектроника без лазеров невозможна. У нас здесь, можно сказать, ведущая мировая школа по лазерам и лазерной технике. Ни одна «умная» система, разрабатываемая для различных отраслей, без микроэлектроники не может развиваться и отвечать всем требованиям конкурентоспособности.

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м-6

Что касается сферы АПК, глава государства ставил перед учеными конкретные задачи по созданию своих сортов сельхозкультур. Отечественные селекционеры активизировали работу. По словам Владимира Гусакова, качественные заменители заграничным образцам уже в процессе создания. Ведется и разработка биотехнологий. Ученые регулярно представляют новинки в группе стимуляторов роста растений, средств для защиты от вредителей и болезней. В целом белорусские ученые нацелены на максимальное удовлетворение любого запроса общества, экономики и государства.

# Наука # Белорусская наука # Владимир Гусаков

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